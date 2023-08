Lutto a Borghetto e Ceriale per la scomparsa di Aldo Gianatti, ex sindaco e assessore

Borghetto e Ceriale piangono la scomparsa del dott. Aldo Gianatti, storico medico di famiglia del comprensorio e conosciuto per il suo impegno pubblico: è stato sindaco a Ceriale e assessore comunale a Borghetto Santo Spirito. Ma non solo: nella sua longeva carriera sanitaria è stato anche direttore della Croce Bianca di Borghetto.

“Per molti anni è stato il medico di famiglia di tantissimi borghettini che ne hanno apprezzato professionalità, stile e umanità” lo ricorda il sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa.

“Impossibile dimenticarne l’umorismo e la grande empatia tipica delle persone colte che sanno essere semplici. Anche nei momenti più difficili era in grado di strappare a chiunque un sorriso con le sue proverbiali barzellette. Borghetto perde una figura iconica e amata da tutti”.

“Nel 2019 avevo avuto l’onore, con Assoutenti, di consegnargli, insieme ad altri suoi colleghi, il premio Lungimiranza per per i trascorsi professionali svolti con serietà, impegno e umanità” conclude il primo cittadino. E numerosi sono stati i messaggi di cordoglio e commozione giunti alla famiglia del medico ed ex amministratore locale.

I funerali sono stati fissati per mercoledì, alle ore 15.00, nella parrocchia di San Matteo a Borghetto, mentre il Santo Rosario si terrà domani, alle 16.45, nell’Oratorio di San Giuseppe.