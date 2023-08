Locazioni turistiche, nel savonese contestate 12 violazioni per omessa registrazione dell’immobile

Finale Ligure. “Estate tempo di vacanze e di affitti per uso turistico. Si contano a centinaia le offerte di locazione turistica, dai siti iperspecilizzati, fino ai cartelli fai da te che compaiono, generalmente in posizione defilata, nei centri delle località della riviera. Per locare legittimamente gli appartamenti in questione occorre denunciare presso la Regione la disponibilità dell’immobile, ottenere la registrazione e, ovviamente, corrispondere le dovute imposte sul reddito così generato”. Lo fa sapere, in una nota, l’amministrazione comunale finalese.

“Le verifiche sulla regolarità delle locazioni turistiche – proseguono – spettano, in via principale, alla polizia locale, che da anni opera su questo fronte, anche se con risultati differenti fra una località e l’altra della nostra Regione. Nella nostra provincia i comandi di Finale Ligure, Loano e Savona, sulla base di specifici accordi fra loro, hanno affidato il compito di monitorare la regolarità delle locazioni turistiche al Nucleo Tutela del Consumatore, formalmente istituito a inizio anno, con risorse e personale messe a fattor comune dalle tre amministrazioni, con il compito di verificare il rispetto delle regole della leale concorrenza fra imprese e tutelare i diritti del consumatore finale”.

“Per restare alle locazioni turistiche, il personale del TdC nel corso dell’estate ha contestato dodici violazioni per omessa registrazione dell’immobile posto in locazione (sanzione di 2 mila euro), ovvero per non avere riportato nell’offerta di locazione il codice identificativo turistico regionale – c.d. CITRA – (sanzione di mille euro), mentre sono attualmente al vaglio della polizia locale un’altra decina di posizioni emerse di recente. L’attività di contrasto all’abusivismo nel campo delle locazioni turistiche sarà potenziata dopo il periodo estivo, tradizionalmente ad alta intensità di lavoro per gli uomini della polizia locale”.