Loano, pubblicato il bando per contributi per le utenze domestiche: al via la presentazione delle domande

Loano. Il Comune di Loano ha dato il via alla presentazione delle domande per ottenere un contributo economico per sostenere le spese delle utenze domestiche (gas e altro).

Il bando, promosso dall’assessorato ai servizi sociali e approvato dall’amministrazione del sindaco Luca Lettieri, prevede per quest’anno l’assegnazione di contributi per un importo totale di 40 mila euro.

I contributi, non cumulabili con altri benefici analoghi, prevedono il rimborso una tantum, a fondo perduto, di spese sostenute esclusivamente nel 2022 (o pagate nel 2023 e riferite all’ultimo periodo del 2022) dietro presentazione di documentazione che comprova l’avvenuto pagamento. I destinatari dell’avviso possono presentare domanda fino ad un massimo complessivo richiesto di 1.500 euro.

La domanda può essere ritirata presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp) a Palazzo Doria, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 ed il giovedì dalle 15 alle 16, o scaricata dal sito istituzionale del Comune di Loano.

L’istanza, redatta in carta semplice e debitamente compilata, può essere presentata presso l’Urp negli orari di apertura o tramite Pec a partire da lunedì 7 agosto e fino a venerdì 15 settembre.