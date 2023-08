Loano, lanciata una raccolta fondi per aiutare la famiglia di Stefano Anteghini

Loano/Borghetto Santo Spirito. Una raccolta fondi per aiutare la famiglia di Stefano Anteghini. E’ quella organizzata dall’Idraulica Bloise di Loano.

Anteghini, di professione idraulico, si è spento ieri, a soli 49 anni. A piangerlo, oltre alla comunità di Borghetto Santo Spirito e Loano, dove era molto conosciuto e apprezzato per le sue qualità umane, anche e soprattutto i familiari, la moglie Sabrina, i figli Sophia, Tiziano e Lucia, la mamma Lina.

E proprio per aiutare loro, la storica rivendita di materiali termo-idraulici di Loano ha deciso di promuovere una raccolta fondi.

Chi volesse contribuire può rivolgersi in negozio in via Genova 48 a Loano.