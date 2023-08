Loano, a Verzi la prima edizione della “Camminata della Madonna dell’8”

Loano. Sabato 9 settembre a Verzi si terrà la prima edizione della “Camminata della Madonna dell’8”, corsa/camminata non competitiva a passo libero collegata alla sagra di Verzi e organizzata dal settore Corsa in Montagna dell’Asd Krav Maga Parabellum di Loano con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

La corsa/camminata segue un percorso lungo circa 5 chilometri attraverso i caruggetti, le strade e i sentieri nei dintorni della frazione loanese; l’itinerario potrà essere affrontato sia correndo che camminando a seconda dei gusti di ciascun partecipante.

La manifestazione podistica prenderà il via alle 17.30 presso le ex scuole di Verzi (nella zona della sagra) in via Borgata Borgarino, mentre l’arrivo sarà situato sull’iconico ponte di origine romana poco distante.

Il percorso aperto a tutte le persone ed è un evento non competitivo ed ha solo finalità ludico-motorie. Sarà necessario per tutti compilare manleva di esonero responsabilità dell’organizzazione, mentre i partecipanti minori di età necessitano di ulteriore dichiarazione di autorizzazione e nulla osta sottoscritta da un genitore.

Il percorso sarà interamente segnalato con fettucce colorate che verranno rimosse al termine della manifestazione, sarà presente il servizio “Scopa” con un membro dell’organizzazione che procederà per ultimo chiudendo la competizione e assicurandosi che nessuno rimanga indietro.

Verrà stilato un ordine di arrivo al fine di poter premiare in natura i primi cinque uomini e le prime cinque donne delle categorie Assoluti e Under15.

Sono ammessi animali a patto che siano tenuti al guinzaglio.

Seguirà il “terzo tempo” con partecipazione alla Sagra dell’Otto: al momento dell’iscrizione a ciascun partecipante verrà consegnato un buono di 10 euro da spendere presso gli stand gastronomici.

L’iscrizione in loco, a partire dalle ore 16.30, ha un costo di 15 euro. E’ possibile pre-iscriversi compilando il modulo disponibile al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeD8HKV282dwNc-zXsGPrcM9EI-r7y8t7DD-rZ65MfypkmaCQ/viewform. E’ ammesso un massimo di 100 concorrenti.