Livia Cavallito di Laigueglia è Miss Reginetta d’Italia Over Senior

Laigueglia. Livia Cavallito di Laigueglia, 51 anni, altezza 1,73 occhi azzurri e capelli biondi, è Miss Reginetta Over Senior, nella fascia di età dai 51 ai 60 anni. E’ stata incoronata a Riccione, durante la finalissima del celebre concorso dove hanno partecipato oltre quarantacinque tra le più belle donne italiane dai 30 ai 60 anni, selezionate per mesi in tutta la penisola.

Mamma di due ragazzi, Sara di 15 anni e Davide di 14 anni, già consulente scientifica di chimica ambientale e da anni modella, attrice e artista, Livia Cavallito con la sua solare bellezza ha sbaragliato tutte le concorrenti aspiranti al titolo e coronato il suo sogno di partecipare e vincere l’ambita corona.

“Conquistare la corona di Miss Reginetta è stato come vivere un sogno, un’esperienza magica e meravigliosa, ci tenevo tantissimo a vincere e sono molto decisa quando si tratta di raggiungere degli obiettivi. – ha raccontato Livia Cavallito – E’ stata un esperienza professionale di alto livello grazie alla grande organizzazione del concorso e un momento di amicizia e condivisione con le tante donne in gara. Una vittoria che dedico al mio compagno Sergio, ai miei genitori Rosa e Livio e soprattutto ai miei figli affinché possa essere da esempio per le loro sfide nell’ambito dello sport e della loro futura vita professionale. La mia passione più grande è sempre stata e continuerà ad essere quella del cinema, della pubblicità e della moda, settori in cui riesco ad esprimere al meglio la mia personalità creativa, solare e comunicativa, ho alle spalle sia una formazione dedicata e sia diverse esperienze in questi settori, dove mi piacerebbe crescere sempre di più a livello professionale. E’ di prossima uscita il mio debutto nel cinema con la partecipazione nel film ‘Il silenzio prima del giorno’ prodotta da Adamantis e diretto da Giorgio Molteni”.

Insieme a Livia Cavallito sono state incoronate Miss Reginetta d’Italia Over Lady fascia di età dai 40 ai 50 anni Rossana Villani 42 anni, infermiera di Bari e Miss Reginetta d’Italia Junior fascia di età dai 30 ai 40 anni Silvia Palama 32 anni insegnate di ballo di Cremona.

La serata condotta da Francesco Anania ha visto al partecipazione di tanti ospiti tra cui la ballerina, showgirl, conduttrice e attrice Matilde Brandi in veste di madrina delle Miss, l’amato attore e conduttore televisivo di Rai 1 Beppe Convertini e il favoloso duo comico Dondarini Dalfiume che ha divertito e appassionato il grande pubblico presente.

“Miss Reginetta Over è stata creata per dare la possibilità anche alle belle e talentuose donne di esaudire un sogno e di rimettersi in gioco per entrare nel mondo dello spettacolo e del cinema – ha dichiarato Alessio Forgetta, patron di Miss Reginetta d’Italia – il concorso ci permette di scoprire ogni anno nuovi volti e nuovi talenti senza età da proporre ai nostri partner dello show business”.

Le Miss Over passano ora il testimone alle giovanissime 80 ragazze appena arrivate a Riccione per la finalissima di Miss Reginetta d’Italia 2023 domenica 3 settembre.

Miss Reginetta d’Italia, organizzata da New Meta Event, negli anni ha scoperto le più belle donne e ragazze d’Italia e si è imposta come principale trampolino di lancio per entrare nel mondo dello spettacolo, della pubblicità e della moda, grazie ai numerosi sponsor e partners internazionali sempre in cerca di nuovi volti e nuovi talenti.