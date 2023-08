Liguria, a dicembre i fiori del ponente impreziosiranno il palco del Premio Nobel

Liguria. La Giunta regionale, su proposta del vice presidente e assessore all’Agricoltura Alessandro Piana, ha approvato lo schema di Accordo tra Regione Liguria, Comune di Sanremo, Camera di Commercio Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona e Fondazione Nobel per la donazione di fiori di Sanremo e della Riviera ligure per i festeggiamenti del premio Nobel, in programma a dicembre 2023, stanziando per questo 20mila euro. Il Comune di Sanremo e la Camera di Commercio Riviere di Liguria stanzieranno, rispettivamente, 10mila euro l’uno.

“Come da tradizione, la Liguria fornisce i fiori e le piante che andranno a decorare ed abbellire la cerimonia di consegna dei premi Nobel – spiegano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il vicepresidente Alessandro Piana -, vista non solo la grande tradizione florovivaistica del Ponente ligure, elemento di ricchezza imprenditoriale e culturale inimitabile del nostro territorio, ma anche il solido legame tra la Fondazione Nobel e la città Sanremo, dove il grande inventore, creatore del Premio, visse gli ultimi anni della sua vita. La cerimonia di assegnazione Nobel, considerati a livello internazionale i

riconoscimenti più importanti nel campo della fisica, della medicina, della chimica, della letteratura e dell’economia, è sicuramente una straordinaria occasione per promuovere e valorizzare la produzione florovivaistica e, a livello più ampio, il territorio ligure”.

L’accordo prevede che Regione Liguria, Camera di Commercio Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona e Comune di Sanremo forniscano i fiori, coltivati esclusivamente in Liguria, per gli addobbi floreali in occasione del Premio Nobel, e prevede che la Fondazione Nobel si impegni a valorizzare i fiori di Sanremo e liguri rendendo il prodotto identificabile in modo inequivocabile. Oltre a questo, la Fondazione si impegna, durante le cerimonie, a dare visibilità alle composizioni floreali realizzate con i fiori di Sanremo e liguri, comunicando il nome dei donatori e promuovendo le peculiarità dei territori della Regione Liguria e di Sanremo.