Laura Tosetti è la nuova coordinatrice regionale Flai Cgil Liguria

Liguria. Laura Tosetti è la nuova Coordinatrice regionale Flai Liguria, la categoria della Cgil che tutela le lavoratrici e i lavoratori agricoli e florovivaisti, dell’industria e dell’artigianato alimentare, i lavoratori della pesca. Tosetti era stata eletta lo scorso 13 dicembre segretaria generale di Flai Cgil Genova nell’ambito dell’ottavo congresso provinciale della categoria.

Tosetti è segretaria Flai Genova dal 2014. Negli stessi anni ha ricoperto anche l’incarico di segretaria generale di NIdIL Cgil, la categoria che si occupa dei lavoratori precari e somministrati, ottenendo tra l’altro l’importante risultato della stabilizzazione dei ricercatori precari dell’istituto Gaslini. Ha finora fatto parte dei direttivi nazionali sia di Flai sia di NIdIl.

Laura Tosetti, laurea in lettere con indirizzo geografico e con una laurea magistrale in informazione ed editoria all’Università di Genova, è dipendente di Trenitalia dal 1987. Nel 1992 viene distaccata in Filt Cgil presso l’Ufficio vertenze della categoria dei trasporti. Nel 2006 è eletta nella segreteria della Filt Cgil di Genova (entrando nel direttivo nazionale nel 2009) per seguire il settore della logistica, incarico che ha ricoperto per due mandati, occupandosi tra l’altro del rinnovo del contratto nazionale del Rina e della contrattazione aziendale del Gruppo Costa Crociere e del rinnovo dei contratti delle agenzie marittime, degli amministrativi marittimi e degli spedizionieri.

È componente del direttivo della Camera del Lavoro di Genova di cui è stata anche presidente e del direttivo di Cgil Liguria. Dal 2013 è Iscritta all’Ordine dei Giornalisti nell’elenco pubblicisti.

Alla carica di segretaria generale di Flai Genova, quindi, somma quella di Coordinatrice regionale della categoria arrivata nell’incontro di oggi svoltosi con i territori presso la Camera del Lavoro di Genova e al quale hanno partecipato, tra gli altri, Maurizio Calà, segretario generale di Cgil Liguria e Silvia Guaraldi della segreteria nazionale Flai.