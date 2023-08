L’allerta meteo nel giorno dei rientri: previsto traffico da bollino rosso

Liguria. Prosegue il controesodo sulle autostrade liguri e savonesi per il rientro dalle vacanze estive, con inevitabile traffico intenso lungo le direttrici di ritorno dalle località della riviera. Dopo i 7 chilometri di coda tra i caselli di Pietra Ligure e Feglino registrati questa mattina, nel pomeriggio altre 5 km si sono verificati tra Pietra Ligure e Finale Ligure. Disagi non sono mancati anche nella tratta da Borghetto sempre in direzione Savona.

Nonostante un flusso di rientri plasmato nel corso del week end anche per l’allerta meteo, quella di domani, domenica 27 agosto, rimane una giornata da bollino rosso per la circolazione autostradale. Secondo le previsioni di Aspi, code e forti rallentamenti sulla A10 tra Savona e Genova, in particolare dalle 10.00 alle 19.00.

Lunghi tempi di percorrenza annunciati anche per la tratta che conduce al bivio tra A10 e A26, così come sulla stessa A26 in direzione Gravellona Toce.

Per quanto riguarda Autofiori, in direzione Genova (carreggiata Sud) previsto traffico intenso su tutta la tratta e code tra Borghetto S.S – Savona, nella fascia oraria compresa tra le ore 12.00 e le ore 23.00. Viabilità rallentata anche per alcuni tratti della A6, in direzione Torino.

In relazione all’allertemento meteo previsto per domani massima attenzione e monitoraggio alla giornata di controesodo.