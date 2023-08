L’allerta arancione stoppa l’ultima serata di “Viaggio nel Medioevo”: ordinanza del sindaco Frascherelli

Finale Ligure. L’allerta meteo arancione stoppa l’ultima serata del “Viaggio nel Medioevo” di Finalborgo.

Lo ha disposto una ordinanza del sindaco Ugo Frascherelli, che riprende altri provvedimenti analoghi adottati in caso di maltempo, ovvero dalle 7 alle 24 dato lo stato di preallarme si vieta “ogni manifestazione in programma su area pubblica comprese le attività di commercio, gli eventi spettacolari e l’attesissima battaglia finale nel letto del torrente Aquila”.

Dunque stasera, sabato 26 agosto, sarà l’ultima serata della tradizionale festa medioevale.

Il Consiglio direttivo de Centro Storico del Finale, che organizza la manifestazione, “esprime con profondo rammarico l’annullamento della serata conclusiva, ma comprendendo le ragioni di sicurezza”, adottate in relazione alle previsioni meteorologiche e una possibile forte perturbazione in arrivo da domenica.

Naturalmente, anche gli altri eventi in programma e annunciati, all’aperto e in aree pubbliche, potrebbe subire variazioni e cancellazioni per lo stato di allerta meteo.

Stesso discorso per appuntamenti dedicati a visite o escursioni guidate che dovrebbero essere annullate proprio per l’arrivo dell’ondata di maltempo.