Centallo. Nel tardo pomeriggio di ieri l’Albenga ha giocato una partita amichevole a Centallo, sul campo della locale formazione che milita nel campionato regionale piemontese di Eccellenza.

Il test è stato positivo per i bianconeri, che hanno prevalso col risultato di 5 a 1, frutto di due reti di Esposito ed una ciascuno di Jebbar, Quintero e Menargues.

“Di cose da rivedere ce ne sono sempre tante – afferma Fabio Fossati nell’intervista realizzata dall’ufficio stampa dell’US Albenga -, però oggi ho cominciato a vedere un buon ritmo, una buona intensità. Abbiamo provato a lavorare sulla nostra struttura; abbiamo cercato quelle linee di passaggio che secondo noi possono mettere in difficoltà l’avversario e mettere nelle condizioni migliori i nostri giocatori per sfruttarli al meglio. Quindi qualcosa di buono è venuto fuori. Logicamente le gambe non sono ancora già pronte per il campionato, quindi un po’ di stanchezza c’è sicuramente perché stiamo lavorando tanto. La partita è stata bella, un buon test che ci dà ulteriori indicazioni per i lavori futuri: alcune certezze le abbiamo, altre devono ancora arrivare”.

L’Albenga, che è a metà della terza settimana di allenamenti, ha già trascorso una decina di giorni di ritiro in Piemonte. “Vengono fuori i piccoli acciacchi della fatica, ma sono tutte cose che abbiamo gestito bene ed è la cosa più importante – spiega il mister -. Il lavoro del prof e dello staff è stato programmato ed eseguito in maniera ottimale. In questo momento la cosa più importante è non far fermare dei giocatori: è un vantaggio perché puoi lavorare sia atleticamente che tecnicamente sulla squadra, su tutto il gruppo, senza avere giocatori che perdono degli step. Lavorando come abbiamo fatto questa sera sul sintetico viene fuori un po’ più di qualità; questo ci ha permesso di trovare qualche giocata in più che magari sul campo che stiamo utilizzando ora, in erba naturale, ci viene un po’ più scomodo fare. Questo, però, ci abituerà anche alle partite che andremo a fare su erba naturale. Il bilancio è sicuramente positivo”.

L’inizio ufficiale della stagione è stato posticipato di una settimana e per Fossati non è motivo di dispiacere: “Credo che per un gruppo così nuovo come il nostro una settimana in più sia un beneficio. Ho accolto la notizia in maniera molto serena, non ci cambia molto. Abbiamo una settimana in più e questo mi fa anche piacere”.