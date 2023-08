La Veloce vuole fare “veloce”. Il presidente Sanguineti: “Seconda Categoria? Only one year”

La Veloce si è radunata ieri presso il campo di via Tissoni per la presentazione ufficiale in vista della stagione 2023/2024. La preparazione inizierà il 4 settembre e l’obiettivo è chiarissimo. “Only one year”, afferma il presidente Sanguineti citando il celebre slogan del Genoa. “Non ci nascondiamo, la Veloce non può stare più di un anno in Seconda Categoria”. Per farlo, la ricetta è stata semplice: “Abbiamo abbianato ai tanti giovani dello scorso anno giocatori esperti che ci daranno esperienza e che aiuteranno gli altri a crescere”.

Cosa avete detto alla squadra?

Ieri – esordisce il presidente Francesco Sanguineti – ho ringraziato il mister in occasione della presentazione per averci scelto. Ha avuto anche altre opportunità in squadre di categoria superiore, ma ha mantenuto la parola. C’è stata subito sinergia tra noi due. Ho ringraziato i ragazzi dello scorso anno che sono stati confermati per l’impegno e per essere riusciti a vincere il desiderio di mollare dopo una campionato di lacrime e sangue. Al contempo, ho ringraziato i giocatori esperti arrivati da altre squadre che hanno deciso di sposare il nostro progetto. Ci daranno una grossa mano. Abbiamo cercato di avere un giovane e un esperto per ogni ruolo. Ci tengo a ringraziare l’assessore Rossello per essere stato presente e anche tutti gli sponsor che anno dopo anno ci aiutano.

Tornando all’allenatore, la scelta è stata immediata una volta terminato il campionato…

Non solo immediata, ma al contempo ponderata e fortemente voluta in primis dal sottoscritto. C’erano anche altri nomi. Sono andato a vedere i numeri e l’ho proposto con forza. Ha sempre ottenuto ottimi risultati.



Cosa avete chiesto alla squadra?



Anzitutto, voglio sottolineare che c’è una grande voglia di ricominciare e sono orgoglioso di essere il presidente della Veloce. Cosa abbiamo chiesto? Semplice, vogliamo vincere il campionato. Un solo anno, o come diceva il Genoa “only one year”, in Seconda Categoria, la Veloce non può rimanerci di più. Vogliamo che anche la Coppa Liguria venga affrontata con la massima serietà. Abbiamo una rosa ampia e quindi il doppio impegno ci permetterebbe di dare spazio a tutti e di consentire a ogni elemento della rosa di mettersi in mostra. Potremmo poi affrontare squadre di altri gironi. Sarebbe una bella esperienza andare avanti.

Perché avete scartato la possibilità di un ripescaggio in Prima Categoria?

Avremmo dato un messaggio sbagliato ai ragazzi. Dobbiamo risollevarci sul campo. E nell’ambito di un quadriennio, magari con mister Ghione in panchina, riportare la società in Promozione. Non ci piace fare proclami e tutto in due anni sarebbe difficilissimo essendo realisti. Poi, penso che ai giovani farà bene giocare con l’obiettivo di vincere dopo la palestra dello scorso anno.

Presidente dopo Bertrand Viti, con cui c’era un bel rapporto. In cosa si differenzia Sanguineti rispetto al predecessore?

Con Viti c’è un rapporto di amicizia e di stima reciproca, ci siamo conosciuti alla Veloce. In passato voleva fare un passo indietro e mi ha sempre chiesto di dargli il cambio. Ho sempre declinato per questioni personali. Quest’anno lui ha dovuto dare le dimissioni visto l’impegno nella gestione del Bacigalupo. Io ho deciso che era il momento di impegnarmi di più. Non volevo chiudere la mia esperienza dopo la retrocessione della scorsa stagione. Rispetto a lui sono un pochino più sanguigno e passionale. Io parlo al mister a ruota libera ma non ho alcuna pretesa di ingerenza. L’eredità di Viti è una bella eredità. Lui è entrato per mettere a posto i conti della Veloce e ci è riuscito. Se la Veloce è sana è merito suo.

Settore giovanile, qualche novità?

Il ruolo di Alessandro Morbelli, sarà il coordinatore tecnico del settore giovanile e viceallenatore di mister Ghione.