La varazzina Francesca Ravecca ha compiuto 100 anni

Varazze. Grande festa per Francesca Ravecca che ha spento 100 candeline. Nata a Varazze, il 3 agosto del 1923.

Tanti auguri dai familiari, dagli ospiti, dal personale della Residenza Santa Caterina dove è amata da tutti. Ma non solo: per l’occasione speciale, il sindaco di Varazze ha conferito alla brillante nonnina anche il prezioso attestato del Comune dove le sono rivolti i più sinceri auguri per lo splendido traguardo.

Palloncini rosa e bianchi, torta, fiori e la cosa che più conta: l’affetto di tutti per nonna Francesca, a partire dai familiari. Auguri!