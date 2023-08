La star di Hollywood Ronn Moss ad Albenga

Albenga. Atmosfera hollywoodiana questa sera ad Albenga grazie alla visita in città di Ronn Moss.

Ronald Montague Moss, conosciuto in tutto il mondo per aver interpretato il ruolo di Ridge Forrester nella celebre soap opera Beutiful, ha fatto tappa nella città delle torri.

L’attore e cantante statunitense non si è sottratto agli autografi dei tanti fans accorsi per venirlo a salutare e a scattarsi un selfie con lui.

La visita di Ross in provincia di Savona non è una novità. Da diversi anni, infatti, “Ridge” è solito passare le proprie vacanze nel savonese, territorio che ha dichiarato più volte di apprezzare molto, proprio come tutto il Bel Paese (Puglia in particolare, dove Moss ha acquistato anche una tenuta e ha avviato una attività imprenditoriale nel settore vitivinicolo).

Tra le varie passioni di Moss, spicca anche quella per la musica: nel 1976 Moss si unì come bassista ad altri 3 musicisti con i quali formò il gruppo Player.