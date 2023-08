La Protezione Civile di Toirano e Loano cerca volontari: ecco come candidarsi

Loano. C’è tempo fino al prossimo 31 agosto per partecipare alla procedura di selezione per il reclutamento di volontari di Protezione Civile e Antincendio Boschivo da inserire nell’organico del gruppo comunale di Toirano e Loano.

Il gruppo è un’organizzazione di volontariato che opera a livello locale, prevalentemente nel territorio due comuni, ma anche a livello regionale e nazionale. Il suo compito principale è quello di garantire la salute dei cittadini e la tutela dei beni (specialmente in caso di emergenza) nonchè svolgere attività di prevenzione e di sensibilizzazione rispetto alla cultura della Protezione Civile; ciò attraverso la promozione di comportamenti responsabili e la diffusione di informazioni utili alla popolazione.

Alla campagna di reclutamento possono aderire cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto 18 anni di età (o 16 anni con manleva da parte di un genitore o chi ha responsabilità genitoriale) che ne facciano espressa richiesta allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell’ambito della Protezione Civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza.

La selezione dei candidati sarà effettuata da un’apposita commissione interna composta dal personale del Comune di Loano e Toirano e dai Volontari appartenenti al gruppo intercomunale, che valuterà la regolarità della domanda, i titoli e le altre qualità del candidato, il quale dovrà sottoporsi anche a un colloquio di valutazione individuale.

“Siamo alla ricerca di persone motivate e con una forte passione per il lavoro di squadra e la tutela dell’ambiente – spiegano dal gruppo – Non è richiesta alcuna competenza specifica, se non la volontà di imparare e di mettere parte del proprio tempo al servizio della comunità. Infatti i volontari parteciperanno ai corsi di formazione e addestramento previsti in autunno per acquisire le competenze specifiche in materia di Protezione Civile e di Antincendio Boschivo”.

Gli interessati possono prendere visione dei dettagli contenuti nel bando e compilare il modulo di adesione disponibile sul sito web istituzionale dei due Comuni o sul sito dell’Associazione delle Polizie Locali di Finale Ligure e Loano https://www.plrivieradiponente.it/reclutamentopc/; il modulo compilato va inviato all’indirizzo protezionecivile@comuneloano.it o consegnato in forma cartacea all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Loano in piazza Italia 2 e del Comune di Toirano in via Braida 35.