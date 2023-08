La focaccia conquista anche Giallo Zafferanno: la fondatrice Sonia Peronaci ne tesse le lodi a Finale

Finale Ligure. La focaccia ligure conquista tutti, anche Giallo Zafferanno. Sonia Peronaci, fondatrice del noto portale si è fatta immortalare a Finale, gustando la “fugassa” e tessendone le lodi in un post sui suoi social.

“Nessuno resiste a una slerfa di fugassa… neanche Sonia Peronaci, la fondatrice del noto portale Giallo Zafferano”, ha scritto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook.

“La foodblogger che ogni giorno insegna tanti trucchi in cucina, in vacanza nel ponente ligure ha spento i fornelli e non ha perso l’occasione per provare la nostra focaccia, di cui è golosa. Come molti altri turisti che arrivano in Liguria proprio per assaggiarla”, ha concluso il governatore ligure.

“Il mio secondo giorno di vacanza in Liguria, ma anche il terzo, il quarto, il quinto… e pure il dodicesimo è sempre così. Focaccia e ancora focaccia. Ormai ho i miei rituali ai quali non posso rinunciare”, ha scritto la stessa Peronaci sui suoi social.