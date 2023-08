La cucina del Mc Donald’s è chiusa ma riapre per far felice un bimbo malato oncologico ricoverato al Gaslini

Genova. Un piccolo desiderio che si avvera per un bambino malato oncologico ricoverato al Gaslini.

La notte di San Lorenzo fa piccole magie e il post dell’infermiera del Gaslini Miriam Cambera che racconta questa storia diventa virale.

Ecco il racconto:

“È la notte di San Lorenzo e R. 9 anni decide di ordinare un Happy Meal al Mc Donald’s.Fa l’ordine su Just Eat troppo tardi. Il locale stava chiudendo. Leggono però l’ordine: Reparto Oncologia, Ospedale Pediatrico Gaslini

Riaprono la cucina, inviano l’Happy Meal e mettono dentro non una ma tre sorprese.

Un ringraziamento ai lavoratori del Mc Donald’s della Stazione di Genova Brignole La notte dei desideri è anche e soprattutto in queste piccole grandi cose“.