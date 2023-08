IVG Lavoro, ogni settimana le migliori opportunità sul nostro portale: ecco quelle inserite dal 30 luglio al 5 agosto

Savona. Da sempre a IVG crediamo che far parte di una comunità voglia dire mettersi al servizio del territorio. Per questo abbiamo lanciato da tempo “IVG Lavoro“, una sezione specificamente dedicata a dare visibilità alle opportunità di occupazione nella provincia di Savona e ai corsi di formazione attualmente attivi, con l’obiettivo di aiutare e sostenere sia i cittadini che le realtà produttive del nostro territorio.

Di seguito le offerte di lavoro pubblicate nella settimana dal 30 luglio al 5 agosto all’interno della sezione IVG Lavoro.

Tempus Italia spa, agenzia leader nella selezione di personale, cerca URGENTEMENTE per una signora disabile un/una BADANTE. Luogo di lavoro Albenga

ASPIRANTI GUARDIE GIURATE

Per le sedi di Savona, Imperia e Genova cerchiamo persone appassionate al mondo della sicurezza e che vogliano lavorare nel settore della vigilanza armata crescendo in un ambiente dinamico e professionalizzante. I servizi da svolgere saranno piantonamento, controllo accessi e pattugliamento.

APPRENDISTA ELETTRICISTA

Nds Service Sas, azienda sita in Toirano, ricerca risorsa da inserire come apprendista elettricista.

OPERAIO MANUTENZIONE DEL VERDE CON PATENTE C

La Ditta F.lli Rebella S.r.l. ricerca da inserire nel proprio organico operaio per attività di manutenzione del verde privato, pubblico e stradale, in possesso di patente C (preferibile anche CQC). Zona di lavoro Quiliano

DOCENTE TECNICO

Il centro di formazione CFPCemon di Ceva ricerca una risorsa che si occuperà di formazione in ambito automazione – disegno tecnico meccanico – saldatura, principalmente all’interno di percorsi formativi IeFP (14-24 anni).

DOCENTE DI INFORMATICA

Il centro di formazione CFPCemon di Ceva ricerca risorsa che si occuperà di formazione in ambito informatico, sia all’interno di percorsi formativi per giovani e adulti disoccupati, sia nei corsi di specializzazione richiesti dalle aziende partner sul territorio della Provincia di Cuneo.

DOCENTE DI SOSTEGNO

Il centro di formazione CFPCemon di Ceva ricerca risorsa che si occuperà di attività di sostegno, in affiancamento al docente principale o in autonomia.

FORMATORE MATERIE DI BASE

Il centro di formazione CFPCemon di Ceva una figura da inserire tra i consulenti che si occupano di formazione in ambito economia e diritto (diritto, cittadinanza, economia e lavoro), sia per le ore di docenza all’interno delle nostre sedi che presso le aziende partner sul territorio della Provincia di Cuneo.

CORSI DI FORMAZIONE

QUALIFICA PER ESTETISTA (under 24 anni)

Il centro di formazione CFPCemon di Ceva propone il corso di formazione per estetista under 24 anni. L’estetista è diventata una figura molto rilevante per uomini e donne, per la sua peculiarità di prendersi cura del corpo in modo molto personalizzato. Massaggi, make-up, trattamenti viso e corpo, nail art, depilazione e solarium sono alcuni aspetti della formazione che verranno affrontati. Una parte altrettanto rilevante riguarderà l’attenzione alle esigenze e aspettative di ciascun cliente. Le corsiste impareranno a lavorare in team, a confrontarsi con gli informatori, a svolgere attività contabili ed a conoscere le principali normative attinenti l’attività. In altre parole, otterranno gli strumenti per diventare professioniste del benessere. A conclusione del percorso formativo, sarà necessario sostenere un esame al fine di conseguire un attestato di Qualifica di Operatore del Benessere (certificazione equiparata al 3° livello del quadro europeo delle qualificazioni EQF).

QUALIFICA PER ESTETISTA (PER ADULTI)

Il centro di formazione CFPCemon dall’autunno proporrà il corso biennale di qualifica a pagamento aperto a tutte le persone con obbligo scolastico assolto. I corsisti impareranno a lavorare in team, a confrontarsi con gli informatori, a svolgere attività contabili ed a conoscere le principali normative attinenti l’attività. In altre parole, otterranno gli strumenti per diventare professionisti del benessere. A conclusione del percorso formativo, sarà necessario sostenere un esame al fine di conseguire un attestato di Qualifica di Operatore del Benessere.

APPRENDISTA INSTALLATORE VETRI

Centro affiliato Car Glass zona di Albenga-Cisano sul Neva ricerca apprendista istallatore vetri auto munito di patente B.

AGENTE DI COMMERCIO

Si ricerca agente di commercio per lavoro continuativo. Sia monomandatario che plurimandatario nel settore telefonia. Sede di lavoro Cairo Montenotte

VENDITORE/TRICE AUTO

Tempus Italia spa, agenzia leader nella selezione di personale, cerca URGENTEMENTE per una concessionaria in crescita un/una VENDITORE/TRICE AUTO. Il lavoro si svolgerà presso una concessionaria nelle vicinanze di Alassio.

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A CONTABILE

Tempus Italia spa agenzia leader nella selezione di personale, cerca URGENTEMENTE per azienda operante nel settore automobilistico un/una IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O – CONTABILE. Zona di lavoro Albenga

MAGAZZINIERE/A

Tempus Italia spa, agenzia leader nella ricerca e selezione di personale, cerca URGENTEMENTE per azienda operante nel settore trasporti un/una MAGAZZINIERE/A. Luogo di lavoro vicinanze di Albenga.

ADDETTE/I ALLE PULIZIE

Tempus Italia spa agenzia leader nella selezione di personale, filiale di Albenga, cerca URGENTEMENTE per importante azienda un/una ADDETTO/A ALLE PULIZIE con esperienza nella mansione. Sede di lavoro Pietra Ligure

APPRENDISTA IMPIEGATA/O

Azienda operante nel settore ambientale cerca apprendista impiegata/o per inserimento immediato in organico con mansioni di: redazione piani di lavoro, POS e documentazione di cantiere . Zona di lavoro: Pietra Ligure

