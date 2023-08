International lighthouse lightship weekend, il 19 agosto attivata una postazione radio sul faro del Capo di Vado

Vado Ligure. Sabato 18 agosto dalle 10 alle 18 il faro del capo di Vado sarà protagonista indiscusso a livello internazionale grazie alla manifestazione radioamatoriale “26th International lighthouse lightship weekend / 26esimo fine settimana internazionale dei fari e delle navi-faro”.

In questa occasione, l’Associazione Radioamatori Italiani di Savona in collaborazione con Worked All Italian Lighthouses (Wali), Amateur Radio Lighthouse Society (Arls) e International Lighthouse Lightship Weekend (Illw) attiverà sabato 19 agosto una stazione radioamatoriale con il nominativo IQ1SV.

I membri della sezione Ari di Savona allestiranno, nella collinetta immediatamente alle spalle del faro, una postazione radio, tale da permettere loro di effettuare collegamenti con i radioamatori e i fari partecipanti all’evento nel mondo. Effettueranno e riceveranno chiamate in onde corte banda “HF” e “VHF”, trasmettendo la propria posizione ed il nominativo IQ1SV legato dell’evento radiantistico. Per l’occasione verrà realizzata una cartolina QSL dedicata a conferma del collegamento ed inoltrata a tutte le stazioni contattate.

In totale, la manifestazione ILLW coinvolge una media di 500 fari in oltre 50 nazioni (dalla nascita ad oggi, sono oltre 90), e si svolge ogni anno nel terzo fine settimana di agosto. Quest’anno sono diversi gli obiettivi prefissati dagli organizzatori: promuovere la consapevolezza pubblica dei fari e delle navi-faro; incentivarne la conservazione e il restauro; favorirne la visita da parte del pubblico; ricordare la dedizione di coloro che servivano e servono come guardiani dei fari; far conoscere la figura del radioamatore e del servizio che esso svolge; promuovere, inoltre, il territorio su cui i fari insistono; nonché avvicinare i giovani all’hobby radioamatoriale.

Per l’edizione 2023 saranno 350 i fari partecipanti, di cui 9 in Italia: il faro capo di Vado, la lanterna di Genova in Liguria; il faro Punta Tagliamento di Bibione (Ve) nel Veneto; due fari a Viareggio (Lu) in Toscana; il faro di Porto Garibaldi (Fe) in Emilia-Romagna; il faro di Senigallia (An) e quello del Monte San Bartolo di Pesaro (Pu) nelle Marche; infine il faro del Capo di Santa Maria di Leuca in Puglia, l’unico nel Sud Italia.