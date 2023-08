Integrazione e/o libertà

“Se è vero che l’uomo è un ‘ente naturale generico’ allora è ‘alienata’ qualunque situazione che gli vuole imporre come cosa irrigidita, immutabile e deificata, una situazione storica determinata (che sia lo stalinismo o la globalizzazione)” scrive Costanzo Preve nel suo saggio “Marx inattuale”. Il pensiero del filosofo torinese è stato oggetto di confronto epistolare con Americo, amico, lettore attento e critico acuto dei miei scritti, in particolare intorno al concetto da lui sostenuto che “[…] La libertà individuale viene dopo l’essersi fatti anni di “prigione educativa” in famiglia, nella società e nella scuola. Pensare diversamente è contro natura. E’ astrazione, ignoranza, ideologia” al quale replicavo “[…] non posso che riandare alla logica marxiana che garantiva la possibilità di edificazione di una cultura comunista liberata dalle radici e dall’imprinting del mercato concorrenziale nel giro di due generazioni, una volta costituito il nuovo imprinting non sarà più necessaria una “dittatura del proletariato sul proletariato”, addirittura non sarà più necessario lo Stato tanto da approdare a una realtà libertaria e anarchica. Mi riferisco ovviamente alla Critica del programma di Gotha! Trovo estremamente marxiana la logica surrettiziamente applicata dalla pseudo cultura delle istituzioni attuali. […] La fluida e fragile struttura valoriale dell’occidente conserva, a mio modo di vedere, alcune peculiarità imprescindibili che vanno comunque diluendosi e impallidendo progressivamente lungo il viscido piano inclinato della superficialità omologante, non ci vorrà molto tempo prima di omogeneizzare l’imprinting collettivo che non passa più prioritariamente dalle istituzioni ma viene veicolato, spesso in soluzioni da indovena cerebrale, attraverso inconsapevoli e incontrollabili canali nei quali non esiste progetto né progettista, nei quali la “libertà individuale” si colloca né “dopo anni di prigione educativa” né nelle coscienze dei “fruitori” ma viene inghiottita dalla logica dell’inconsistenza. La mancanza di dettagli fisiognomici sul volto del progetto culturale latitante non può definirsi più nemmeno “astrazione, ignoranza, ideologia”, o forse è una sintesi dei tre elementi che ha generato un mostro invisibile che come un fantasma si aggira per il mondo”.

È proprio nell’analisi originalissima di Preve sul pensiero di Marx che si possono raccogliere i contributi più fecondi del filosofo e nella sua attualissima riflessione sul mondo post muro di Berlino. Impossibile un’presentazione esaustiva del suo universo filosofico, ci bastino gli spunti più prossimi alle urgenze di comprensione di un divenire che non soggiace oramai più a nessun paradigma interpretativo tradizionale. Sempre sulle orme del filosofo torinese intorno ai temi posti e imposti dal crollo del sistema comunista e dalla dilagante promessa edenica della globalizzazione, raccolgo il suo invito a superare convenzionali distinzioni destra-sinistra poiché in questa obsoleta dicotomia, per dirla con le sua righe tratte da “Individui liberati, comunità solidali”, “qui si nasconde un tranello, in quanto purtroppo Prometeo e il Grande Fratello abitano nello stesso appartamento. Il presupposto della creatività illimitata è filosoficamente affine, contiguo e omologo al presupposto della manipolazione illimitata. Creatività illimitata e manipolazione illimitata vivono sotto lo stesso tetto. A differenza di come credono ingenuamente i relativisti sociologistici, […] la sola garanzia contro la possibilità della manipolazione illimitata politica e sociale sta nella resistenza innata della natura umana”. Ovvio che una simile posizione abbia sollevato accese polemiche e la contestazione dell’intellighenzia paludata, eppure, mi sembra, non solo colga l’essenza del problema ma ne suggerisca una possibile soluzione. In estrema sintesi, mi perdonino i conoscitori del più ampio argomentare di Preve, è possibile individuare la cancrena di ogni apparente declinazione del potere del terzo millennio nella centralità omologante di un atteggiamento crematistico che si può riconoscere in ogni sopravvissuto “ismo” che, di conseguenza, rappresenta solo apparentemente una prospettiva, un pensiero, un sistema assiologico diverso.

Se la risposta a ogni interrogativo è il nichilismo dell’accumulazione che non si cura dell’uomo, dell’ambiente, delle emozioni, che incolla etichette con il codice a barre ai sogni e alle sofferenze, che celebra il senso di una vita in proporzione ai consensi indipendentemente dal valore di quanto dato e di chi lo celebra, il pensatore piemontese risponde con il recupero dell’individuo e dell’individualità storicizzato e radicato nella collettività che diviene coralità nel rispetto di ogni singola voce. Lascio ai margini l’acutissima analisi di Preve sia del comunismo che del capitalismo pur invitando il lettore ad approfondirne la conoscenza e mi dedico a una brevissima interpretazione che non vuole assolutamente essere né esaustiva né filologica ma si dichiara sin d’ora personalissima. Mi piace coglierne la denuncia della “guerra di religione” tra la teologia capitalistica e quella comunista, due atti di fede che non consentono uno sviluppo dialettico, teso a superare positivamente il conflitto, ma si arroccano dogmaticamente in due verità fondate su un errore di fondo, la cancellazione della centralità dell’uomo. Paradossalmente il culto dell’individuo celebrato dal liberismo sacrifica lo stesso sull’altare del mercato, di contrasto la celebrazione della collettività che si risolve nello stato a difesa del più debole ne sopprime le istanze più private e personali che, peraltro, vengono diversamente annichilite dall’omologazione surrettizia del sistema borghese. L’utopia borghese del mercato come ente divino e perfetto che genera un sistema perfetto è in Smith e nell’economia classica tutta, così come lo stato comunista è l’utopia di un sistema divino che, benevolo, pretende di realizzare l’Eden in terra anche per refrattari peccatori, anzi, poiché non in grado di comprendere, questi è bene che vengano ri educati, adeguati, insomma, due facce della stessa medaglia.

Ancora una volta, mi sembra, sia propedeutica a ogni filosofia una riflessione su cosa si intende per “soggetto capace al pensiero”, insomma, per essere umano. La specificità biologica di ogni altra specie vivente è solo marginalmente manipolabile da imprinting esogeni rispetto al contesto ambientale, solo l’essere umano è una specie sociale e storica, solo l’umanità ha dato corpo al potere che sovrasta, condiziona e manipola il suo creatore. Ogni pensiero che parte dall’idea che l’essere umano sia portatore di una “essenza generica”, Preve parla marxianamente di Gattungswesen, non un’essenza chiusa bensì dinamica, inevitabilmente può porsi come oggetto, cioè manipolabile; soggetto, cioè manipolatore; oppure suddito di enti superiori ai quali delegare la proprietà della propria libera individualità. Credo che le prime due opzioni siano sostanzialmente più o meno consapevoli autoinganni, la terza diviene teologia nelle sue più svariate forme: se il divino è il denaro-mercato il fedele si pensa e diviene produttore-consumatore; se lo si riconosce nello Stato eccolo adeguarsi al ruolo di termite-suddito; se lo si colloca metafisicamente nell’ulteriore, dio, scienza, ideale, il credente incarna entrambe i ruoli trasformandosi in peccatore che chiede perdono e implora la salvazione così sempre inadeguato come si avverte. Ecco che i figli dell’uomo, Dio, Stato, Mercato, Scienza, uccidono ritualmente il padre che si sente giustamente punito. È il paradosso al potere! Inginocchiati davanti a simulacri appena partoriti, dimentichi della grandezza che ci abita e ci definisce, pronti a guerre comunque fratricide, ci convinciamo di essere parte di un gigantesco sistema dietro al quale uno sguardo a volte severo e a volte benevolo ci osserva, eppure nessun progettista si cela dietro allo schermo della nostra vigliaccheria che ci consente la sopravvivenza attraverso l’integrazione che dovrebbe renderci liberi.

Per un Pensiero Altro è la rubrica filosofica di IVG, a cura di Ferruccio Masci, in uscita ogni mercoledì.

Perchè non provare a consentirsi un “altro” punto di vista? Senza nessuna pretesa di sistematicità, ma con la massima onestà intellettuale, il curatore, che da sempre ricerca la libertà di pensiero, ogni settimana propone al lettore, partendo da frasi di autori e filosofi, “tracce per itinerari alternativi”. Per quanto sia possibile a chiunque, in quanto figlio del proprio pensiero. Clicca qui per leggere tutti gli articoli