Andora. Ancora disagi legati all’acqua ad Andora, dove, nella giornata di ieri, sabato 5 agosto, Rivieracqua ha segnalato un importante guasto all’impianto che alimenta i sebatoi di “Catene” e “Masserini”.

“A causa di tale problematica, si stanno già registrando interruzioni del servizio o cali di pressione alle utenze sottese a detti serbatoi. I tecnici stanno operando per riparare il guasto e ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile”, avevano fatto sapere con una nota dalla società.

L’intervento dei tecnici, tuttavia, ha risolto solo in parte il problema. Infatti, questa mattina risultano ancora diverse le abitazioni senza acqua in quanto le vasche riempite si sono svuotate in breve tempo. Per un pieno ritorno alla normalità, occorrerà attendere che l’impianto torni a regime.

Nel frattempo, sui social e attraverso alcune segnalazioni giunte anche alla nostra redazione è nuovamente esplosa la rabbia dei cittadini, residenti e turisti, che pochi giorni fa si sono ritrovati a protestare per le vie di Andora nel corso della “via crucis dell’acqua salata” e per i quali l’ulteriore disagio è stato visto come nuova “benzina” gettata su un “fuoco” già particolarmente alimentato.

A farsi carico del diffuso malcontento è stato, ancora una volta, il sindaco Mauro Demichelis, che ha usato nuovamente parole durissime contro Rivieracqua attraverso un post pubblicato questa mattina sulla sua pagina facebook: “Sensori dei pozzi che non funzionano – ha scritto il primo cittadino -. Nessun tecnico sul territorio e per l’ennesima volta parte di Andora è rimasta per ore senza acqua. È successo ieri pomeriggio, provocando disagi inaccettabili che proseguono in parte anche questa mattina. Mi chiedo se i vertici di Rivieracqua ritengano normale la continuità con cui avvengono i guasti ad Andora”.

Ad Andora la “via crucis” dell’acqua

“Ritengo che la trascuratezza dimostrata nei fatti verso questo Comune sia in piena violazione della carta dei servizi – aggiunge Demichelis -. Possibile che nei fine settimana di piena estate ad Andora non ci sia un addetto al controllo dei pozzi sul territorio e gli impianti pompino acqua senza un adeguato controllo, fino al punto di provocare gravi danni? Per Rivieracqua è normale quel che accade ad Andora? E mentre si alza la pila degli esposti contro il gestore da parte dei privati, non smetteremo di chiedere tutele per i cittadini. Acqua subito dal Roja, acqua dolce per Andora. È l’unica soluzione che nell’immediato può contrastare l’acqua salata. Quanto ai disservizi, chiediamo personale sul territorio, visto che per legge non possiamo assumerlo noi né possiamo controllare gli impianti. Che Rivieracqua pecchi di scarso controllo e inadeguate manutenzioni è evidente. Ma i soldi versati dai cittadini con le bollette, dove vanno? La nostra acqua dolce dove va?“.

Demichelis ha allegato al post anche un’immagine in cui mostra “un esempio dell’accurata manutenzione degli impianti e delle conseguenze“.

Un attacco mirato, quello del primo cittadino, e rivolto in particolare “non alla squadra di intervento di operai che fino a tarda serata ha lavorato con professionalità per riportare acqua nelle case – si legge in una nota del Comune -, ma allo scarso controllo a prevenzione di episodi che per l’amministrazione sarebbero ampiamente evitabili con adeguate manutenzioni e con la presenza continuativa di personale sul territorio che controlli il funzionamento dei pozzi, vista la delicata situazione andorese”.

Secondo quanto riferito dall’amministrazione comunale, inoltre, “pare che il problema occorso ieri, non sia derivato da una rottura di una tubatura, ma dal blocco di una pompa“.

Il guasto all’impianto ai serbatoi di “Catene” e “Masserini” è arrivato in uno dei periodi di afflusso turistico più importanti dell’anno, durante il quale la popolazione di Andora aumenta in maniera vertiginosa alla pari della necessità di poter contare su servizi idrici efficienti per far fronte alla presenze.

Non a caso, sono stati diversi i turisti proprietari di una seconda casa ad aver preso parte alla “via crucis dell’acqua salata” il 28 luglio scorso. In quell’occasione, il sindaco Demichelis, insieme al presidente di Assoutenti Furio Truzzi e ai rappresentanti di tutte le altre associazioni coinvolte nella protesta, ha sottoscritto una richiesta congiunta al Governo di moratoria delle bollette di Rivieracqua per gli utenti della città, proprio come accade per i comuni colpiti da calamità naturali. Destinatari della missiva sono stati la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Protezione Civile e, per conoscenza, Regione Liguria – Commissario ad acta per l’emergenza idrica, EGATO Servizi Idrico e Rivieracqua Spa.

In quella che ormai sembra essere a tutti gli effetti una battaglia tra Rivieracqua e l’amministrazione comunale, il modernissimo dissalatore noleggiato dal Comune (che presenta un costo di gestione giornaliera che si aggira intorno ai 7mila euro) gioca un ruolo importante ma non determinante. Con circa 3000mc di acqua dolce fornita ogni giorno al territorio per mitigare il fenomeno dell’acqua salata, l’impianto evidentemente non può reggere da solo il peso della crisi idrica. Figuriamoci quando spuntano imprevisti come quello avvenuto nella giornata di ieri.

Sul fronte dell’acqua salata che interessa ampie zone di Andora, l’amministrazione è stata portata a conoscenza di ulteriori esposti alla Procura della Repubblica presentati da amministratori di condominio in rappresentanza dei proprietari.