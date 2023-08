Bergeggi. Tanta paura ma, fortunatamente, nessuna conseguenza per gli occupanti di un Suv che, per cause ancora da chiarire, si è ribaltato oggi pomeriggio sull’Aurelia tra Bergeggi e Spotorno.

L’incidente si è verificato qualche minuto dopo le 18 sul rettilineo che da Torre del Mare immette in Spotorno. Una Range Rover su cui viaggiava una coppia di Milano in vacanze ha centrato due veicoli parcheggiato a bordo strada, una Kia Sportage e un furgoncino Fiat, finendo per ribaltarsi sul fianco sinistro. Illese le persone coinvolte.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una autogru da Savona per sollevare l’auto. Presente anche il personale di Sicurezza e Ambiente per il ripristino del manto stradale.