Incidente in scooter, la lettera di Graziella al Ps ortopedico del San Paolo: “Professionalità, attenzione e umanità”

Savona. Riceviamo e di seguito pubblichiamo la lettera di una lettrice, Graziella, che ha voluto ringraziare il personale del pronto soccorso ortopedico dell’ospedale San Paolo di Savona, a cui si è rivolta domenica scorsa, in seguito ad un incidente.

A seguito di un incidente in scooter, mi sono recata domenica pomeriggio al pronto soccorso ortopedico di Savona.

Non solo sono stata presa in carico tempestivamente e con grande professionalità, ma il personale ha anche dimostrato attenzione ed umanità in un momento in cui mi trovavo abbastanza scossa, riuscendo anche a strapparmi il sorriso.

Per questo vorrei ringraziare il dottor Giulio Pilone, l’infermiere Giuseppe, gli Oss Adriano e Cristian, la tecnica di radiologia Silvia e la dottoressa D’Auria.

Cordiali saluti, Graziella