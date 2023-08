Incidente in A10, scontro tra due auto tra Savona e Spotorno: un ragazzo in ospedale

Savona. Incidente in A10 Savona Ventimiglia oggi pomeriggio intorno alle 14, poco dopo il casello di Savona in direzione Francia.

Dopo la chiamata ai soccorsi, immediato l’intervento sul posto: sono arrivate due ambulanze, i vigili del fuoco e la polizia stradale per i rilievi del caso e la ricostruzione della dinamica.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto. Secondo quanto riferito, fortunatamente, non ci sono feriti gravi: un ragazzo è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

L’incidente non ha provocato ripercussioni sul traffico autostradale.