Incidente a Vado, scende dall’autobus e viene investito da uno scooter: un ferito

Vado Ligure. Incidente sulla via Aurelia a Vado Ligure, oggi pomeriggio intorno alle 16.00.

Secondo quanto riferito, un uomo, appena scesa dall’autobus, è stato investito da uno scooter

Sul posto la polizia locale per i rilievi del caso e la ricostruzione della dinamica. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati un’ambulanza della Croce Oro di Albissola Marina.

A rimanere ferito il pedone, fortunatamente non in modo grave, è stato trasportato in codice verde all’ospedale San Paolo di Savona.