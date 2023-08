Incidente a Savona, donna investita da un’auto in corso Vittorio Veneto: trasportata in codice rosso in ospedale

Savona. Incidente in corso Vittorio Veneto a Savona intorno alle 15.30 di oggi pomeriggio.

Secondo quanto riferito una donna, 70 anni, sarebbe stata investita da un’auto. Sul posto immediato l’intervento dei soccorsi: sono arrivati l’automedica del 118, due ambulanze e la polizia stradale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.

Dopo le prime cure sul posto, la donna, rimasta cosciente, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Paolo di Savona.

Sempre nel pomeriggio, un altro incidente si è verificato in superstrada all’altezza di Vado Ligure, all’interno della galleria che porta a Bergeggi. Una donna è caduta dalla moto, ma fortunatamente non ha riportato gravi traumi. E’ stata poi portata in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.