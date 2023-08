Zuccarello. Sette volontari dell’antincendio boschivo, 45 volontari della potezione civile e 18 vigili del fuoco. Sono in totale 70 le persone che stanno lavorando da ore per spegnere l’incendio divampato oggi intorno alle 12 alle spalle di Zuccarello e, secondo un primo bilancio indicativo, 6 gli ettari già andati in fumo.

“La situazione al momento (intorno alle 16.30 di oggi pomeriggio) è sotto controllo – ha rassicurato Giuseppe Sorbo, vicedirettore del comando dei vigili del fuoco di Savona -. Fortunatamente nessuna persona o abitazione coinvolta“.

Questa sera e per tutta la notte i vigili del fuoco rimarranno a presidiare il posto per evitare altri punti di innesco del rogo e spegnere eventuali focolai ancora accesi.

Le dimensioni non sono paragonabili all’incendio che era scoppiato il 6 settembre 2022 alle spalle di Albenga, tra Cenesi e Cisano, arrivato a oltre 100 ettari, ma ha subito destato preoccupazione sia per le alte temperature di questi giorni che per la presenza del vento. Sul posto sono intervenuti, oltre al personale da terra, tre mezzi aerei (due canadair e un elicottero).

Incendio sopra Zuccarello: rogo esteso

Le fiamme si sono estese fino a raggiungere la strada (che da Zuccarello porta a Castelbianco), ma il pronto intervento dei volontari della protezione civile con i mezzi da terra ha impedito al rogo di propogarsi ulteriormente e scendere verso valle.

Ancora sconosciute le cause, ma numerose le chiamate giunte ai vigili del fuoco per segnalare il rogo, che ha dato origine ad una densa coltre di fumo.