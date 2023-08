Incendio causato da un’esplosione a Legino: vigili del fuoco e soccorritori mobilitati

Savona. Incendio causato da un’esplosione a Savona. È successo intorno alle 16, in zona Legino, precisamente in via Pietro e Paolo.

Ancora non chiare le cause dell’accaduto. L’esplosione, forse originata da una piccola bombola, è avvenuta all’esterno di un’abitazione e un vicino ha allertato i vigili del fuoco.

Sul posto: due squadre di pompieri, un’ambulanza e il personale del 118, i carabinieri e gli agenti della Polizia di Stato.

Per fortuna, nessuno è rimasto ferito in seguito all’accaduto e i vigili del fuoco si stanno occupando di mettere in sicurezza l’area, dove era divampato un piccolo incendio.