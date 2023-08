Toirano-Borghetto-Ceriale. Proseguono ancora le operazioni dei vigili del fuoco sull’incendio divampato ieri tra Toirano e Borghetto. Il rogo è ormai “sotto controllo” già dalla tarda mattinata, ma nel momento in cui scriviamo (ore 19.40) non è ancora stato dichiarato ufficialmente “spento”. Probabile che a questo punto si attenda domattina, con una ulteriore lunga nottata di presidio a opera dei vigili del fuoco e dei volontari Aib.

“L’incendio di ieri ci ha preoccupato molto – ha raccontato in giornata il sindaco di Toirano, Giuseppe De Fezza, con un messaggio pubblico sulla pagina del Comune – Quando sono arrivato sul posto ed ho trovato l’apparato dei soccorsi messo in campo, mi sono rincuorato; tantissimi i volontari di Protezione Civile ed AIB arrivati da tutti i comuni a supporto delle operazioni di coordinamento dei VVFF e dei Carabinieri Forestali, tantissime le telefonate dei sindaci dei comuni limitrofi pronti a dare una mano per contrastare l’incendio che stava minacciando i territori di Borghetto, Toirano e Ceriale, ed un grande interessamento da parte degli Assessori e Consiglieri Regionali che hanno fatto l’impossibile, nonostante alcune criticità legate al vento ed alle condizioni del mare, per far arrivare ben due canadair, a supporto dei due elicotteri, per domare le fiamme”.

“Con grande soddisfazione ho ringraziato e stretto la mano ai nostri ragazzi del gruppo intercomunale di Protezione Civile Toirano-Loano che insieme all’Assessore Claudio Oddo, che anche stavolta ha messo in campo ed a servizio della comunità la sua alta professionalità, non hanno mollato un attimo, e con orgoglio ho potuto apprezzare la grande sinergia con il nostro distaccamento volontari Vigili del Fuoco di Toirano, persone altamente preparate e professionali e con un forte attaccamento alla Comunità Toiranese ed al territorio tutto. Sul posto anche l’amico Sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa, con cui abbiamo condiviso quei difficili momenti e le forti preoccupazioni. La situazione al momento è sotto controllo e il campo base dei soccorsi è ancora operativo e pronto per qualsiasi eventualità, idem tutti i volontari. Il lavoro di squadra paga sempre. Grazie a tutti e Forza Val Varatella” ha concluso.

Non si conoscono ancora con esattezza le cause che hanno dato vita al rogo (tra le ipotesi anche il cortocircuito di un cavo della linea elettrica) che si è originato intorno alle 13,30 di ieri (26 agosto), inizialmente nel territorio comunale di Toirano, precisamente nell’area del Monte Piccaro, non distante dalla cava Torri, al confine con Borghetto. Le fiamme si sono poi estese dal Monte Acuto fino al monte Piccaro. Molto estesa la superficie boschiva andata distrutta a a causa dell’incendio, anche se per una stima precisa bisognerà attenderne il definitivo spegnimento.