Incendi boschivi, in fumo 300 ettari. Le fiamme arrivano a lambire le case: 34 evacuati nell’imperiese

Agg. ore 11.30 Il vasto incendio è ancora attivo. Sul posto sono operativi due elicotteri regionali e tre canadair, oltre alle squadre dei vigili del fuoco e dei volontari antincendio boschivo. Le forze di terra, composte da circa 60 persone, si stanno concentrando sul fronte di Ceriana, il più esteso e più vicino al centro abitato.

L’incendio aveva preso il via nel comune di Badalucco, ma nella notte tra martedì e mercoledì e corso della giornata di ieri le fiamme si sono spostate verso il comune di Ceriana.

Il fronte di fuoco è invece sotto controllo in località Verezzo, nel comune di Sanremo; in fase di bonifica l’incendio scoppiato ieri pomeriggio a Pontedassio.

Ceriana. Parla di 18 famiglie, per un totale di 34 persone, il bilancio degli evacuati in via precauzionale in seguito all’estensione dell’incendio boschivo di Ceriana, nell’entroterra imperiese.

Di questi, la maggior parte ha trovato autonomamente una sistemazione in attesa di poter rientrare nelle rispettive abitazioni, mentre 7 persone sono state accolte nelle strutture ricettive messe a disposizione dai comuni di Ceriana, Taggia e Sanremo. I dati sono stati comunicati a Regione Liguria da parte del Comune di Ceriana. Proseguono nel frattempo senza sosta gli interventi delle squadre a terra di vigili del fuoco e Protezione Civile.

Circa 300 gli ettari di vegetazione andati in fumo a causa della mano di un piromane. Il dato, riportato da Riviera24, emerge da una prima stima effettuata da vigili del fuoco anche con l’ausilio dell’unità aerea.

Il sindaco Maurizio Caviglia ha firmato un’ordinanza di sgombero, a scopo precauzionale, di alcune famiglie. A far paura è soprattutto il fumo. Al momento sono tra 15 e 20 (ma il censimento è ancora in corso) le persone che dovranno lasciare le proprie abitazioni.

Gli sfollati dovrebbero restare fuori casa per uno o due giorni: tutto dipende da quando l’aria sarà di nuovo respirabile e l’incendio sarà dichiarato sotto controllo e in bonifica. Le strutture di accoglienza sono state individuate: una nel comune di Ceriana, un agriturismo ed in caso di necessità si sono resi disponibili i sindaci di Taggia e Sanremo per reperire altre strutture alberghiere nei rispettivi comuni.

Il levarsi del vento in giornata, purtroppo, non ha favorito le operazioni di soccorso, che hanno visto all’opera tre canadair, due elicotteri della Regione, con una quarantina di vigili del fuoco a terra e volontari della protezione civile. Due le colonne mobili dei vigili del fuoco giunte da Genova per dar manforte ai colleghi.

Nella prima serata di mercoledì un rogo è divampato anche sulle alture della valle Impero che dominano la strada statale 28, nelle vicinanze della zona industriale poco sopra il centro abitato di Pontedassio. Le operazioni di contenimento e spegnimento delle fiamme sono durate fino quasi all’alba con un importante dispiegamento di uomini e mezzi, sia dei vigili del fuoco che della protezione civile, impiegati soprattutto per proteggere le abitazioni e le fabbriche della zona industriale minacciate dall’avanzata del rogo che é arrivato quasi a lambire la fabbrica della Munters.

Un altro rogo divampato versante di Taggia-Badalucco fortunatamente sembra essere sotto controllo, malgrado sia ancora attivo.