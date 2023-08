In escandescenza al pronto soccorso del Santa Corona prende a schiaffi due medici

Pietra Ligure. Mattinata a dir poco movimentata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, con l’intervento di alcune pattuglie dei carabinieri a seguito di una nuova aggressione ai danni del personale sanitario.

Protagonista dell’episodio un giovane della provincia torinese, arrivato al nosocomio pietrese nella notte a seguito di un forte stato di alterazione dovuto ad un mix di droghe e psicofarmaci: il ragazzo è stato trattato dallo staff medico e sedato, rimanendo poi in osservazione presso gli spazi dell’emergenza-urgenza.

Questa mattina, però, una volta terminato l’effetto della terapia applicata, il giovane è andato in totale escandescenza per il mancato ricovero, o meglio per la mancata sistemazione in una comunità della zona come da lui sollecitato a più riprese.

In preda ad una forte ira si quindi è scagliato con violenza contro il personale sanitario e infermieristico in servizio, prendendo a schiaffi due medici: a fatica sono riusciti a calmarlo e sedarlo nuovamente, in attesa dell’arrivo dei carabinieri allertati per la situazione che poteva ancora degenerare e con ulteriori conseguenze anche per l’utenza presente al pronto soccorso.

Il ragazzo, stando a quanto appurato dagli accertamenti dei militari, sarebbe un paziente psichiatrico, già conosciuto e in cura nella sua località di residenza piemontese.

In relazione alla ricostruzione dell’accaduto, spetterà, nel caso, ai due medici presentare formale querela nei confronti dell’aggressore.

Sullo sfondo, in una estate certamente “calda” per l’afflusso di pazienti al pronto soccorso del Santa Corona, resta la questione sicurezza per gli operatori sanitari, sulla quale i sindacati di categoria hanno chiesto misure e azioni strutturali e preventive rispetto a possibili contesti critici che si verificano, in alcuni casi, con una tipologia di pazienti problematica da un punto di vista “psico-clinico”.

“Gli operatori del pronto soccorso si sentono abbandonati e lasciati soli in un contesto che sa di guerra – affermano Antonio Flaminio e Davide Canetti del sindacato Nursind Savona . Multiple aggressioni fisiche e verbali in soli 12 ore a chi fa di tutto, con professionalità e abnegazione, per prendersi cura dell’utenza”, con riferimento a quanto avvenuto al Santa Corona, hub sanitario “ultra sollecitato” nei mesi estivi e che, non molte ore prima dell’episodio del giovane torinese, aveva visto ancora i medici essere presi di mira, questa volta solo a parole e insulti.

“Il personale è inerme di fronte a tanta violenza e soprattutto senza nessun atto di prevenzione da parte di una politica cieca e sorda. Come Nursind è da marzo che chiediamo il posto fisso di polizia e denunciamo il preoccupante aumento di aggressioni”.

“La violenza agli operatori sanitari bisogna fermarla subito senza se e senza ma…” concludono.