Immobiliare, il turistico “schiaccia” il residenziale. Il caso di Stefania: “Dopo due anni impossibile trovare un trilocale”

Loano. Un caso umano e personale che arriva alla nostra redazione sulle difficoltà nel trovare unità immobiliari residenziali, nello specifico un normale trilocale per una famiglia di tre persone. E’ quello di Stefania Pesce, 50enne, dipendente comunale, che vive assieme al compagno – anche lui con regolare stipendio – e la figlia. In scadenza del contratto di affitto e nonostante le ricerche di un alloggio per residenti ad ora nessuna soluzione, con la prospettiva a breve (entro il mese di ottobre), di lasciare l’attuale appartamento e quindi “rimanere per strada”.

“Dopo due anni di estenuanti ricerche tra Loano, Pietra Ligure e immediato entroterra del comprensorio non c’è stato verso di individuare una locazione adeguata alla nostra situazione, incredibile ma vero… – afferma la donna, che lancia un disperato appello per avere aiuto e indicazioni utili (339 855 7108) -. Abbiamo provato con agenzie, contatti personali, social e quant’altro, ma davvero il nulla rispetto ad una richiesta che pensavamo standard e con garanzie adeguate, ma niente: non si trova più un trilocale da affittare ai residenti…”.

“Con grande sorpresa e disperazione abbiamo sempre trovato porte chiuse e nessuna possibilità concreta di trasferirci” conclude amaramente.

Un caso, magari limite, ma paradigmatico, che evidenzia una nuova tendenza maturata negli ultimi tempi sul fronte del mercato immobiliare e che si concretizza, in particolare, nelle località turistiche, come quelle della riviera e del ponente savonese. Una conferma in questa direzione arriva dalla stessa Fimaa – Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari -: “Diciamo che il caso della donna può essere particolare, tuttavia si conferma una sempre maggiore criticità nell’offerta di unità immobiliari di carattere residenziale, soprattutto sul fronte di trilocali e/o quadrilocali in affitto secondo la consueta contrattualistica 4+4″ sottolinea Fabio De Francisci, vice presidente provinciale Fimaa e titolare dell’agenzia “MD Immobiliare” a Loano, membro del Comitato Turistico Locale.

“Indubbiamente il settore registra una progressiva inversione di rotta tra il comparto ad uso turistico rispetto a quello residenziale, il primo, infatti, è quello in assoluta ascesa tra le scelte dei proprietari immobiliari, con diretto riferimento, ovviamente, alle località turistiche e alla possibilità di affitti brevi e vantaggiosi sul fronte economico e spesso gestionale” aggiunge il rappresentante Fimaa.

“I dati sulle transazioni immobiliari in una certa tipologia di comuni, ad esempio, dimostrano per tante agenzie l’incremento di affitti turistici e la riduzione sostanziale di quelli residenziali. E questo a vario livello, dal proprietario singolo fino a coloro che hanno disponibilità maggiori di locazioni”.

Tra gli elementi che stanno modificando il quadro complessivo anche il fatto che il residenziale possa soffrire delle ripercussioni del mercato immobiliare ad uso turistico, creando alcune discrepanze, come sul fronte dei prezzi e/o altro, e rendendo quindi più ardua l’opzione dell’affito a persone residenti e del posto: “Un aspetto senz’altro vero e che rispecchia gli attuali andamenti, ma non bisogna dimenticare tutto l’ambito normativo e burocratico, oltre ad un deficit legislativo che non protegge i proprietari rispetto a casi di morosità e/o altre situazioni conflittuali con l’inquilino, che stanno alimentando con vigore incertezze e paure, considerata la problematica di ritornare il possesso del bene immobiliare nel caso di un contratto residenziale” conclude Fabio De Francisci.

A questo, come evidenziato dagli esperti e osservatori del settore, si aggiunge un parallelo, e non meno importante, discorso sulle politiche abitative e le necessarie azioni di sostegno al residenziale, che rischia di rimanere “schiacciato” dall’uso turistico, impedendo una offerta più equilibrata e consona alle esigenze delle comunità locali interessate da un nuovo fenomeno, anche perché il patrimonio immobiliare e le nuove costruzioni certo non mancano, e a maggior ragione non mancano nelle stesse località turistiche.