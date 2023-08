Illuminazione via Torino ad Alassio, Jan Casella replica al sindaco: “Pensi al suo operato, non al nostro”

Alassio. “Al sindaco Melgrati non è andato troppo a genio il comunicato in cui evidenziamo la scarsa illuminazione e lo stato pietoso in cui si trovano i pali della luce di Via Torino, per questo è finito con l’accusarci, ancora una volta, di fare della ‘polemica sterile’. Eppure, con le nostre parole abbiamo semplicemente e testualmente chiesto all’amministrazione di farsi carico al più presto di questa incresciosa situazione, di provvedere alla sostituzione dei lampioni deteriorati e di incaricare chi di dovere a ripristinare la luce in Via Torino e nelle altre zone con la medesima problematica”. Lo dichiara, in una nota, il consigliere comunale e capogruppo alassino di minoranza Jan Casella.

“Il sindaco – spiega – ritiene che noi non sappiamo come funzioni la macchina comunale, a noi sembra invece di conoscerne bene i meccanismi, dato che la determina di acquisto dei lampioni è comparsa, guarda caso, appena due giorni dopo il nostro comunicato. Il problema dei lampioni, non solo in Via Torino, non nasce di certo in questi giorni ma si protrae da mesi”.

“Ringraziamo il sindaco per le continue attenzioni nei nostri confronti, ma lo invitiamo a prestare maggior attenzione al suo di operato, più che al nostro. Si metta l’anima in pace: continueremo, con educazione e fermezza, a farci portavoce delle purtroppo tante problematiche che i cittadini ci sottopongono”, conclude Casella.