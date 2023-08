Il Vado pareggia 2 a 2 contro il Genoa Primavera: Spanu protagonista, Codutti goal

Buon test per il Vado. La squadra del presidente Tarabotto ha pareggiato contro la Primavera del Genoa al termine di un match particolarmente vibrante nella prima frazione di gioco, durante la quale sono state segnate tutte e quattro le reti.

Lato Vado, mister Renato Mancini sceglie il seguente assetto inziale declinato col modulo 3-5-2: Romano, Peretti, Cannistrà, Mikhaylovskiy, Codutti, Valagussa, Dodaro, Fatnassi, Spanu, Capra, Lo Bosco. A disposizione: Fresia, Cenci, Donaggio, Capone, Szyska, Carastro, Mele, Casazza, Ferrieri, Rolandi, Calcagno, Bonanni, Pera. Il Genoa Primavera di mister Agostini risponde con Calvini, Scaravilli, Abdellaoui, Issa Algueche, Tosi, Pinto Goncalinho, Palella, Fini, Papadopoulos, Shakur; Bornosuzov. In panchina: Bertini, Barbini, Sarpa, Pittino, Meconi, Ruci, Arboscello, Pessolani, Romano, Ghiraldello, Consiglio, Natale, Papastylianou.

Il Vado si porta in vantaggio intorno al decimo minuto con Spanu, che supera in velocità la difesa dei rossolbù genoani sfruttando un bel servizio di capitan Lo Bosco. Al trentanovesimo, il Genoa trova il pareggio con Papadopoulos con un gran tiro che si insacca sotto all’incrocio dei pali. I giovani grifoni passano poi in vantaggio con Fini, che segna il più facile dei goal dopo una bella azione corale a cinque dal termine. Proprio sul gong del primo tempo, Codutti fissa il punteggio sul 2 a 2 ricevendo un cross dall’ispirato Spanu. Nel secondo tempo, arriva la consueta girandola di cambi con i carichi di lavoro estivi che iniziano a fare capolino nelle gambe e nella testa dei giocatori. Il punteggio rimane invariato. Tra le note liete di un Vado apparso aggressivo e in buona forma anche il debutto del nuovo acquisto Donaggio.