Il sindaco Giuliano pronta alla nomina per l’agenzia dei rifiuti: per Vado Ligure commissariamento

Vado Ligure. E’ fissata per la giornata di domani, venerdì 4 luglio, la nomina ufficiale di Monica Giuliano, attuale sindaco di Vado Ligure, come nuovo commissario ligure dell’agenzia sui rifiuti, istituita dalla Regione per coordinare le azioni sul territorio in tema di igiene ambientale, con riferimento agli obiettivi sulla raccolta differenziata e alla realizzazione di un ciclo virtuoso sui rifiuti con le necessarie infrastrutturazioni del comparto.

Per ora ancora nessuna conferma ufficiale, ma, secondo le ultime indiscrezioni, l’annuncio dovrebbe arrivare nel primo pomeriggio di domani. Il nome del primo cittadino vadese, ed ex presidente della Provincia di Savona, è stata fin da subito considerata tra le figure papabili per il nuovo incarico di governance del settore in Liguria, secondo la nuova legge regionale approvata.

L’ufficializzazione della nomina, che compete, tra l’altro, direttamente al governatore ligure Giovanni Toti non mancherà di suscitare polemiche politiche, con la minoranza in Regione che non aveva rinunciato a forti critiche sulla costituzione della nuova agenzia, ritenuta un “carrozzone”.

Ma non solo: al centro il contesto politico della stessa Giuliano che, dopo la lunga esperienza nel PD, si è avvicinata al partito totiano.

Inoltre, resta lo scenario che si apre per Vado Ligure a seguito dell’ormai certa nomina del sindaco attuale, ovvero quella del commissariamento fino alle prossime elezioni comunali nella primavera 2024: non ci potrà essere una reggenza da parte del vice sindaco Fabio Gilardi per il fatto che, secondo la normativa in vigore che fa riferimento al Testo Unico sugli Enti Locali, l’incarico per la Giuliano non è di carattere elettivo, ma, appunto, su affidamento diretto da parte dell’ente regionale, in questo caso.

A seguito della nomina verrà indetto un Consiglio comunale, nel quale il sindaco formalizzerà le sue dimissioni alla guida dell’amministrazione vadese, in seguito, passati almeno 21 giorni dall’atto, è prevista la procedura che porterà all’arrivo di un commissario.

E in vista del voto? Difficile, al momento, avere certezze assolute: resterà senz’altro il contraccolpo politico complessivo, in un contesto già alquanto difficile per il territorio di Vado Ligure, alle prese con lo sviluppo portuale e logistico e la ricerca di un equilibrio ambientale, territoriale e urbanistico. Senza contare, ora, l’arrivo del nuovo rigassificatore…

Ancora prima della possibile nomina della Giuliano a commissario regionale dell’agenzia rifiuti, il vice sindaco Gilardi era indicato in pole per la candidatura a primo cittadino. Rispetto al quadro attuale, però, bisognerà vedere se si riuscirà a raccogliere e integrare le attuali forze di maggioranza per proseguire un certo percorso amministrativo, puntando, anche, su una lista maggiormente civica e aperta ad altre componenti cittadine.

Tuttavia, rimane sul tavolo lo scoglio partitico, tra PD e componenti del centro sinistra da una parte e le forze del centro destra dall’altra, oltre al combattivo gruppo ambientalista pronto a dare battaglia in prospettiva dell’appuntramento elettorale.