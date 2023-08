Il nuovo libro sull’8 settembre 1943 del savonese Paolo Ghibaudo

Savona. Un nuovo libro che racconta e analizza i fatti salienti legati all’8 settembre 1943 sviluppatisi tra Roma e Algeri: “8 settembre 1943: i segreti svelati – Ciò che non avete mai saputo sui giorni fatali per l’Italia”, è il titolo dell’opera realizzata dal savonese Paolo Ghibaudo, docente universitario per 15 anni in materie giuridiche e sociologiche e fondatore della società “Opimedia”, saggista e autore di pubblicazioni specialistiche nel settore della comunicazione pubblica.

Il volume di avvale della più ricca raccolta sull’argomento esistente in Italia e incrocia tutte le fonti disponibili. Introdotta da un riassunto dei numerosi tentativi falliti di contatto con gli Alleati, racconta giorno per giorno dal 27 agosto al 7 settembre in una sorta di diario, le vicende, i personaggi e gli intrighi che portarono al disastro dell’8 settembre.

Il libro si concentra successivamente per la prima volta in assoluto, sui documenti noti (alcuni disponibili solo nel 1993) che permettono di ricostruire autori e genesi delle “note” redatte all’epoca da parte dei generali Roatta, Carboni e Rossi, e definire una volta per tutte cosa davvero sapessero i vertici militari italiani dello sbarco alleato di Salerno e del concomitante annuncio armistiziale. Il focus è incentrato sulle incredibili incomprensioni e casualità che determinarono esiti tanto tragici.

L’analisi comparata dei testi e degli avvenimenti narrati si basa sulla raccolta più completa esistente (compresa la Biblioteca Nazionale di Roma) sulle memorie e diari dei protagonisti (es. Badoglio, Carboni, Rossi, Zanussi e altri), oltre che delle copie inedite dei documenti originari della Commissione d’inchiesta del 1944 sulla mancata difesa di Roma ottenuti nel 2021 dalla Biblioteca della Camera dei Deputati.

L’utilizzo di una serie di fonti, anche inedite, svela nel dettaglio gli eventi e i retroscena della visita segreta del generale Taylor a Roma il 7 settembre e il ruolo deleterio svolto dal generale Carboni protagonista assoluto di quelle drammatiche ore.

Il saggio si concentra nei capitoli successivi sull’ipotesi di un accordo tra Re, Ambrosio e Kesserling per permettere la fuga delle delegazione italiana da Roma: l’analisi delle fonti porterà ad escludere con ragionevole certezza l’esistenza di accordo tra le parti come sostenuto da una ricca storiografia, quanto piuttosto di una tacita confluenza d’interessi.

Il testo si conclude con un inedito profilo storico e psicologico sotto forma di schede individuali, di tutti i principali protagonisti di quei giorni, definendone profili caratteriali e comportamentali in relazione alle vicende in questione.