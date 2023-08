Il “Negroni alla ligure”, innovativo cocktail con grappa di Pigato e Ormeasco Passito

I “sapori ligustici” possono essere veramente “ligustici” pur ispirandosi a ricette che di “ligustico” nulla hanno? Domanda oziosa, probabilmente, ma questa rubrica, destinata ai curiosi del gusto, non poteva non porsela quando chi scrive ha degustato un Negroni ligure.

Detta così può sembrare una sorta di eresia, una provocazione e, invece… Invece il “Negroni ligure” esiste realmente, ed è anche buono! A modificare la ricetta originale, nata all’inizio degli Anni ’20 grazie al conte Camillo Negroni, nobile cosmopolita, assiduo frequentatore dell’aristocratico Caffè Casoni di Firenze, di ritorno da uno dei suoi viaggi a Londra chiese al barman Fosco Scarselli “una spruzzata di gin” al posto della soda nel suo Americano, è stato Ermes Manfrè, eclettico e fantasioso barman di Tenuta Colombera, di fronte all’Isola Gallinara.

“L’idea è nata dalla volontà di offrire un cocktail internazionale utilizzando i prodotti della Cantina Deperi, proprietaria della tenuta. Ho sostituito il gin con la grappa di pigato e il vermouth con il passito di ormeasco”, spiega.

Il procedimento, però, non è così scontato, per dare un tocco di torbato il bicchiere viene prima affumicato con foglie di vite bruciate. La buccia d’arancia, basilare per il Negroni, è sostituita da una marmellata di arance amare. Il risultato è un cocktail equilibrato, che ricorda molto da vicino la ricetta originaria, ma che, indubbiamente, ha un sapore che riporta al palato i sapori di Liguria.

Certo, paragonare i due cocktail può sembrare azzardato, ma in effetti la giusta proporzione degli elementi (questo, però, è un segreto che Ermes tiene gelosamente per sé), fa sì che a chi piace il Negroni piacerà anche la versione ligustica. Ottimo come aperitivo, anche se piuttosto strong, è ideale per un dopocena, magari ammirando l’Isola Gallinara, pensando a come sia bella (e troppo spesso maltrattata) la nostra Liguria…

“Sapori Ligustici” racconta i gusti, i sapori e le ricette della storia enogastronomica della Liguria. Una rubrica come ce ne sono tante, si potrà obiettare. Vero, ma diversa perché cercheremo di proporre non solo personaggi, locali e ricette di moda ma anche le particolarità, le curiosità, quello che, insomma, nutre non solo il corpo ma anche la mente con frammenti di passato, di cultura materiale, di sapori che si tramandano da generazioni. Pillole di gusto per palati ligustici, ogni lunedì: clicca qui per leggere tutti gli articoli.