Il lupo Elwood ritorna a correre nei boschi, era rimasto intrappolato in un giardino a Savona fratturandosi una zampa

Savona. Il lupo Elwood, ritrovato a inizio marzo intrappolato in un giardino in via Firenze a Savona, è guarito ed è ritornato a correre nei boschi.

L’animale si era addentrato in città e, inspiegabilmente, si era catapultato dentro il giardino di un appartamento dove gli era impossibile uscire. Una volta recuperato era stata riscontrata la frattura del femore della zampa posteriore destra.

Dopo l’intervento delle veterinarie di Enpa, ha superato il periodo di convalescenza presso il Cras e la riabilitazione e da pochi giorni è tornato nei suoi boschi.

“La nostra parte l’abbiamo fatta, adesso tocca a lui tornare a essere il re incontrastato dei boschi”, commentano in un post i volontari della sezione savonese di Enpa.