Il logo “La Mia Liguria” all’esordio nei campionati di A e B sulle maglie di Genoa, Sampdoria e Spezia

Liguria. Esordio ieri sera nel campionato di serie A e B del logo “La Mia Liguria”, apparso sulle maglie del Genoa durante il riscaldamento al Ferraris nel match contro la Fiorentina e su quelle della Sampdoria, sulla casacca di gioco, impegnata nella trasferta di Terni. Domani invece toccherà allo Spezia, in campo alle 18 contro il Sudtirol, mentre Entella e Sestri Levante daranno il calcio d’inizio il 2 e il primo settembre.

“Regione Liguria – spiega il presidente Toti – continua nella promozione della nostra bellissima terra, delle sue eccellenze e peculiarità attraverso una campagna di promozione del territorio in grado di raggiungere un pubblico particolarmente ampio e diversificato. E quest’anno siamo felici di poter promuovere il logo della nostra regione attraverso le maglie di tutte le squadre professionistiche della Liguria, visto che il mondo del calcio rappresenta un veicolo comunicativo di enorme impatto sociale, mediatico ed economico e siamo certi che Genoa, che questa sera ha festeggiato al Ferraris il record di abbonamenti, Sampdoria, Spezia, Entella e Sestri Levante sapranno promuovere al meglio il nostro territorio”.

La dotazione delle risorse destinate alla Campagna 2023/2024 ammonta complessivamente ad euro 1 milione 340.000 euro: 580.000 per il Genoa che disputa il campionato di serie A e che vestirà le maglie con il logo La Mia Liguria non solo nel riscaldamento pre gara ma anche durante gli allenamenti e le gare della prima squadra femminile, 680.000 euro per le due squadre di serie B, Sampdoria e Spezia (340.000 ad ogni squadra), 80.000 euro per le due squadre di Lega Pro, Entella e Sestri Levante (40.000 euro ad ogni squadra). Il logo de “La Mia Liguria” oltre che sulle maglie dei giocatori è visibile anche nelle aree di accesso al campo da gioco dove si svolgono le partite in casa, sui biglietti digitali e sui pullman delle squadre.

Al Ferraris sono stati allestiti spazi dedicati negli spogliatoi assegnati alle squadre ospiti con immagini promozionali della Liguria, sui backdrop delle interviste negli stadi cittadini e nei centri sportivi di allenamento. Le società durante la stagione provvederanno alla realizzazione di video promozionali con giocatori/allenatori conosciuti dal grande pubblico in veste di testimonial e di elevata popolarità, svolgendo eventi promozionali aperti al pubblico tenuti presso club houses, sedi sociali, store, campi di allenamento con strumenti che abbiano visibilità di impatto all’interno dei campi da gioco, tra cui messaggi su maxischermo, teli a copertura delle impalcature di supporto, messaggi nei pannelli a led a messaggio variabile a bordo campo e in campo; realizzeranno materiale audio/video/fotografico pubblicato sui social media network.