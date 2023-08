Il Comune di Cisano acquista la caserma dei carabinieri, Niero: “Garantiamo servizio essenziale per la sicurezza del comprensorio”

Cisano sul Neva. Il consiglio comunale di Cisano sul Neva ha approvato, all’unanimità, la delibera per l’acquisizione dell’attuale stazione locale dei carabinieri, situata in pieno centro cittadino, in adiacenza al palazzo comunale.

Servizio indispensabile per garantire un presidio certo e duraturo e quella sicurezza necessaria a prevenzione di quelle problematiche di ordine pubblico che, sul territorio comunale, ma non solo, sono praticamente inesistenti.

“Un investimento di 600 mila euro, importante per un Comune di soli 2 mila e 200 abitanti che, oltre a contribuire ad accrescere il patrimonio immobiliare, garantisce un servizio fondamentale, non solo per il nostro Comune ma per tutto il comprensorio – esordisce il sindaco Massimo Niero – Abbiamo definito tutto l’iter procedurale fino al recente atto, avvallato dal parere positivo dei Revisori dei Conti, per l’acquisizione dell’attuale stazione locale dei carabinieri, approvato all’unanimità dal consiglio comunale. Un servizio fondamentale, a tutela non solo per il nostro Paese e delle due vallate Neva e Pennavaire, di cui Cisano è paese di fondovalle, ma per tutto il comprensorio”.

E continua: “Un’operazione complicata e gravosa ma necessaria che ci permetterà di non mettere a rischio, in futuro, la perdita di un presidio che si è rivelato un forte deterrente e che continuerà a garantire sicurezza e ordine pubblico in tutto il comprensorio”.

E conclude: “Nonostante l’avessimo presa in considerazione, abbiamo escluso l’ipotesi di realizzare una stazione nuova in quanto i costi sarebbero stati eccessivi e non sopportabili nell’ambito del nostro bilancio”.