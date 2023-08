Il Complesso museale della Cattedrale aperto anche nel ponte di Ferragosto

Savona. Lunedì 14 e martedì 15 agosto il Complesso Museale della Cattedrale e Cappella Sistina sarà eccezionalmente aperto al pubblico dalle 10 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18. Compatibilmente con le celebrazioni liturgiche si potranno ammirare la Cattedrale Nostra Signora Assunta, con orario continuato, il suo coro ligneo, la Sistina, il Chiostro Francescano, il Museo del Tesoro e gli Appartamenti di Pio VII. Nel dettaglio il 14 agosto il museo sarà accessibile al mattino, invece al pomeriggio coro e museo saranno visitabili fino alle ore 16:30.

Il coro ligneo intarsiato è uno dei più belli d’Italia. Fu realizzato grazie al mecenatismo del cardinale e futuro papa Giuliano Della Rovere, il quale ne condivise la spesa con il Comune. L’opera dei Lombardi De Fornari, De Rocchi e Pantaleoni si concluse nel 1521. Quando l’antica cattedrale venne chiusa al culto e poi distrutta il coro fu smontato e messo in sicurezza sino alla collocazione riadattata nel nuovo duomo, inaugurato nel 1605. L’opera è di pregevole ispirazione rinascimentale. Alcuni cartoni preparatori per le immagini degli stalli sono opera degli allievi di Leonardo e Perugino.

Collocato nei locali dell’antica masseria, il Museo del Tesoro raccoglie l’eccellenza dell’arte pittorica, tessile e orafa della città in due sale, sorprendenti per la particolare bellezza espositiva, come quella delle tavole quattro e cinquecentesche. Inoltre è conservato un considerevole numero di oggetti d’oro e argento, fortemente significanti per la conoscenza della cultura figurativa della città e la definizione dell’ampia rete di rapporti che in alcuni momenti ne hanno segnato la storia. Infine tessuti e ricami preziosi, paramenti sacri appartenuti ai vescovi savonesi.

Le stanze di Pio VII, eleganti e sobrie nella livida atmosfera del pontefice prigioniero di Napoleone, propongono al visitatore un tuffo nella storia ottocentesca di Savona e un percorso nella vita di prigionia tra sontuose sale: da quella del trono allo studiolo, dalla camera da letto alla cella nascosta nella cattedrale. L’originale arredo fu realizzato sotto la direzione del generale Chabrol per la permanenza papale arricchito da preziose opere di scultura e pittura.

Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero di telefono 3270281083, scrivere un’e-mail a visitasistina@diocesisavona.it o consultare il sito web cattedralesavona.it.