Il Ceriale chiude col botto il calciomercato in entrata: dall’Albenga arriva Beluffi

Ceriale. Un calciomercato basato sulla voglia di alzare l’asticella quello svolto dal sodalizio biancoblù, mantenendo sempre viva la politica dell’occhio di riguardo a favore dei giovani. Un mix tra giovinezza e prontezza può essere rappresentato dall’ultima operazione portata a termine, che mette il punto sul mercato in entrata: l’ingauno Gabriele Beluffi è del Ceriale, una freccia dall’alta imprevedibilità e sprint a disposizione di Davide Brignoli.

Il comunicato del club:

“Il Ceriale Progetto Calcio comunica la conclusione del calciomercato in entrata con l’annuncio del colpo finale. Ecco l’ingresso in rosa di Gabriele Beluffi, l’attaccante classe 2003 che è stato uno dei giovani protagonisti della promozione in Serie D dell’Albenga. Si tratta di un ritorno visto un suo trascorso al Merlo nelle giovanili. Veloce, pungente, determinato: questi i tre aggettivi che racchiudono al meglio le qualità calcistiche di Beluffi, già a disposizione di mister Brignoli per la preparazione precampionato.

“Ho scelto il Ceriale per il modo in cui sono stato contattato – dichiara ai microfoni del club -. Ho sentito grande interessamento e considerazione, dal direttore e il mister fino a tutta la società. Conosco questo ambiente e so che posso fare bene. Che tipo di giocatore sono? Nasco come punta centrale, il mio ruolo preferito, ma negli anni sono stato adattato come esterno d’attacco e di centrocampo“.

A Gabriele va l’in bocca al lupo collettivo per una stagione ricca di soddisfazioni”.