Il centro sanitario “Pietra Medica” cambia guida ma nel segno della continuità

Pietra Ligure. Dopo diciassette anni di attività, “Pietra Medica”, il centro legato alle prestazioni sanitarie attivo in via della Repubblica a Pietra Ligure, traguarda una nuova compagine aziendale nel solco della continuità rispetto ai servizi erogati e alle modalità dell’offerta sanitaria.

“Sono davvero lieto di questa operazione legata, unicamente, al mio pensionamento e alla carta d’identità di alcuni soci medici. Lo sono, ulteriormente, per aver trovato identica visione su chi avrà l’onore di proseguire il lavoro svolto in questi decenni da tanti professionisti” spiega Edmondo Bosco, uno dei fondatori di “Pietra Medica”, amministratore della realtà pietrese fin dal 2007 e, tuttora, vice presidente dell’Ordine dei Medici.

“A garanzia di questa convinzione, resterò direttore sanitario per offrire all’utenza di residenti e turisti inalterato e auspicabilmente migliorati servizi di efficienza, cura e massima trasparenza”.

A guidare Pietra Medica sarà la società “Salute e Sanità” guidata dagli imprenditori savonesi Francesco Bogliolo, Carlo Sambin e Angelo Berlangieri.

Attualmente, il polo pietrese rappresenta un punto di riferimento per oltre 12 mila persone residenti nei comuni della Val Maremola e vanta l’operatività di otto medici in convenzione, cinque persone in organico e una copertura da mattino a sera 365 giorni l’anno.

“Al centro di questa novità c’è la certezza di una proposta immutata per gli utenti e il personale dipendente. Ringrazio gli amici che, dal primo settembre, proseguiranno la sfida insieme al sottoscritto. In un’epoca di grande fluidità sanitaria poteva esserci il rischio di appetiti differenti su un vero e proprio gioiello di sanità savonese” aggiunge ancora Bosco.

“L’abbiamo evitato offrendo convinta prosecuzione a un polo dove, da sempre, pubblico e privato convivono con successo attraverso medici di famiglia e specialisti di innumerevoli discipline. Infine, il mio pensiero non può prescindere da un doveroso e meritato ringraziamento a medici e personale protagonisti di questo cammino che oggi trova nuova energia” conclude il responsabile del centro sanitario pietrese.