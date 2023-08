Il Bragno porta due new entry argentine in Promozione: “Rosa ora completa”

Il Bragno ha allestito una rosa interessante tra conferme, giocatori determinati a rilanciarsi in Promozione e volti nuovi per i dilettanti liguri. Dopo l’attaccante piemontese Goran Jovanov, dalla vicina Canelli, ecco due novità che vengono da lontano: gli argentini Augustin Risso e Nain Amud.

Augustin Risso è un classe 2002. Originario di Cordoba, gioca centrocampista centrale e nell’ultima stagione ha vestito i colori dei valdostani dell’Agreyville, partecipando all’Eccellenza piemontese. Chi lo conosce parla di un giocatore di qualità, che spicca per dribbling e visione di gioco.

Nain Amud ha giocato nelle giovanili del Rosario Central. Classe 1999, va a rinforzare il reparto dei difensori centrali. Esperienza in Eccellenza anche per lui nell’annata appena trascorsa con la maglia del Ferrandina in Basilicata.

