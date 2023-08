Il borghettino Samuele Catanese in Groenlandia come specialista di un’azienda meteo: “Cambiamento climatico qui molto evidente”

Borghetto Santo Spirito. C’era anche il borghettino Samuele Catanese tra i partecipanti alla spedizione in Groenlandia organizzata a giugno dal canale 3B meteo.

“La mia esperienza lavorativa in 3B meteo è iniziata nel 2020, dopo il burrascoso rientro dalla Spagna nel pieno dell’emergenza Covid – ricorda Samuele Catanese – Sono stato scelto nel team della spedizione in qualità di social media specialist dell’azienda per documentare e comunicare sui social tutto quello che abbiamo visto e vissuto dell’esperienza”.

Una destinazione a dir poco “insolita, ma dove è molto evidente il cambiamento climatico che è in corso negli ultimi decenni. Ghiacciai che si sciolgono a velocità anomale, case che sprofondano nel terreno a causa dello scioglimento del Permafrost su cui sono costruite, mutamenti di flora fauna. Una terra aspra e selvaggia, ma resa più calorosa dalla popolazione nativa degli Inuit”.

Il sindaco Giancarlo Canepa commenta: “Siamo tutti orgogliosi di Samuele, ricordo molto bene il suo rocambolesco e complicato rientro dall’estero nel pieno della pandemia che era stato possibile anche grazie alla nostra protezione civile”.

3B meteo è un’azienda meteorologica privata italiana nata nel 1999 da un’idea amatoriale di 3 meteo-appassionati (Bettinelli, Brivio, Badellino; da qui 3B). E’ l’unica realtà del settore a possedere la certificazione ISO 9001 e WMO COMPLIANT. Ha sede nella bergamasca, conta 50 dipendenti provenienti da tutta Italia. Oggi fornisce dati a centinaia di radio, tv e altre grandi imprese italiane, nel maggio scorso ha toccato i 3,6 milioni di utenti mensili.