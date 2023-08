Il 24 agosto riunione del Tavolo per lo sviluppo economico in Provincia, Pasa: “Risorse per l’area di crisi straordinaria opportunità”

Savona. “Utilizzare le risorse per costruire occupazione di qualità, è necessario contrastare in tutti i modi la precarietà”. Lo dice il segretario della Cgil Andrea Pasa in merito alle risorse per l’area di crisi industriale complessa del savonese.

“A quanti in questi giorni stanno ‘utilizzando’ il tema della proroga delle risorse per l’area di crisi industriale come fosse qualcosa di “parte” – prosegue Pasa – , ricordiamo che questa proroga così come l’accordo del 2018 e quindi i circa 60 milioni nel precedente quadriennio e ulteriori 50 Milioni di euro oggi , lo si deve solo e soltanto a CGIL CISL UIL di Savona , alle lavoratrici e ai lavoratori dell’industria savonese che nel corso del 2016 hanno fortemente voluto e preteso in sede ministeriale (anche utilizzando la mobilitazione e lo sciopero) il riconoscimento dello status di Area di Crisi industriale complessa contro tutti e tutto”.

Giovedì mattina alle ore 10.30 presso il Palazzo della Provincia a Savona si terrà la riunione del tavolo per lo sviluppo economico per discutere dei contenuti dell’accordo di programma sottoscritto presso il ministero del made in Italy ad inizio agosto 2023 che rifinanzia con ulteriori trenta milioni di euro lo strumento stesso, che si aggiungeranno ai 20 milioni messi a disposizione dalla regione Liguria.

“Sarà una straordinaria opportunità per il territorio – commenta Pasa – solo se le risorse verranno impiegate per “costruire” una occupazione di qualità, visto che oggi in Provincia oltre il 90% delle nuone assunzioni sono precarie, una vergogna. Abbiamo chiesto che alla riunione siano presenti le associazioni datoriali e i comuni ; dalla lettera di convocazione che ci è pervenuta dalla provincia di savona notiamo che mancano tra i destinatari proprio i sindaci dei 21 comuni riconosciuti area di crisi , speriamo sia soltanto un errore di trascrittura, perché la presenza nella riunione di giovedì dei sindaci è fondamentale per costruire un percorso sinergico tra politica , associazioni datoriali e sindacato confederale , per evitare che a decidere del futuro della Provincia di Savona anche su questo tema (conquistato da questo territorio e non da altri) sia la Regione e non il territorio stesso”, ha concluso Pasa.