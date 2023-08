Rigassificatore, Toti incontra i sindaci a Genova. Presidio a Vado contro il progetto: “Importante partecipare”

Savona/Vado Ligure. “È diventato di primaria importanza partecipare al presidio di mercoledì 23 agosto da parte dei cittadini vadesi, visto che il Presidente di Regione, nonché commissario per il rigassificatore, il quale avrebbe dovuto incontrare a Vado gli amministratori comunali, avendo il sentore di qualche contestazione, ha pensato di effettuare l’incontro a Genova. È un suo modus operandi, quello di sfuggire al confronto con i cittadini che si verifica anche in questo caso che coinvolge un’opera pericolosa e distruttiva per la comunità savonese”. Lo dichiara il Movimento Cinque Stelle in merito alla manifestazione in programma domani pomeriggio a Vado Ligure.

“Come ribadito in più occasioni, il Movimento 5 Stelle provinciale è assolutamente contrario a questo progetto ed al metodo usato per proporlo alla comunità. Come per altre importanti decisioni che implicano la salute e la sicurezza dei cittadini, il metodo non può essere quello di calare le decisioni dall’alto, ma quello di condividerle con le comunità, ascoltando quindi chi vive nei territori interessati”.

“Per entrare nel merito, questo progetto che prevede un impianto di rigassificazione off shore (si dice addirittura a soli 4 km al largo) e con importanti e invasive strutture a terra che occuperanno i pochi spazi e terreni rimasti liberi e coltivati di Quiliano, viene oggi considerato strategico per l’approvvigionamento del gas necessario all’ italia. Ma fino a quando i fossili saranno strategici? E la transizione energetica non è strategica per il nostro Paese? Il territorio Vadese ha già dato molto in impianti pericolosi e inquinanti per la comunità e non può essere una compensazione a mitigare un territorio invivibile”.

“Immancabile, ecco la comunicazione giunta alle 18.00 del 21 agosto: l’incontro non si fa più presso il Comune di Vado Ligure come previsto dalla struttura commissariale per il ricollocamento della nave rigassificatrice ‘Golar Tundra’ al largo di Savona, ma a Genova, nella Sala Colombo della sede regionale di via Fieschi. Se qualcuno poteva avere dei dubbi e pensare che il Commissario avrebbe incontrato i cittadini, le associazioni che si occupano di sostenibilità ambientale o le associazioni di categoria, come quelle dei commercianti, dei titolari dei bagni marini, dei coltivatori diretti, gli operatori del turismo, che in questi anni hanno faticato moltissimo per conquistare il primato di ben 14 bandiere blu, si sbagliava grandemente”, hanno aggiunto dall’Alleanza Verdi Sinsitra.

“La logica decisionista totiana non prevede alcun dialogo, alcuna discussione aperta con la cittadinanza. Sul territorio Toti impone, senza alcuna preventiva interlocuzione neppure con le istituzioni locali, un impianto di questa portata. La decretazione d’urgenza ha già ridotto i termini in modo assurdo, ma la mancata condivisione del progetto con il territorio ci fa scoprire che il re è nudo e soprattutto ha paura di spiegare il progetto!”, hanno concluso.