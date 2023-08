I Giovani Democratici: “Diciamo No al rigassificatore. Nel Santuario dei Cetacei e vicino a Bergeggi, inaccettabile”

Savona. “Diciamo No al rigassificatore”. E’ questa la posizione dei Giovani Democratici di Savona che esprimono “una forte critica nei confronti del Governatore della Liguria, Giovanni Toti, che ha deciso di collocare il Rigassificatore a Vado senza un consulto preventivo con le amministrazioni e le popolazioni interessate”.

Proseguono: “Condividiamo la preoccupazione delle categorie economiche e turistiche sia sull’impatto visivo e per le ricadute negative di carattere economico. Per noi è’ inaccettabile che il rigassificatore venga collocato a ridosso dell’Area Marina Protetta e del Santuario dei cetacei”.

“E’, infine, il progetto del rigassificatore non risponde all’esigenza sempre più pressante, visti i cambiamenti climatici in atto e sotto gli occhi di tutti, di attuare politiche finalizzate alla transizione energetica ed ecologica in linea con le missioni del Piano di Ripresa e Resilienza”, hanno concluso.