Hockey prato e hockey indoor: ecco le avversarie del Savona

Genova. Sono stati redatti dalla FIH i gironi dei campionati italiani a squadre di hockey prato e di hockey indoor, per la stagione 2023/2024.

La Serie A Elite di hockey prato è composta da 8 squadre. Sono 12 le partecipanti alla Serie A1; nel girone B troviamo l’HC Superba. Affronterà Cus Padova, Polisportiva Valverde, SH Bonomi, Polisportiva Juvenilia, Cus Pisa.

Sono 12 le squadre che prenderanno parte alla Serie A2. Nel girone B c’è il Genova Hockey 1980, che se la vedrà con Moncalvese, CSP San Giorgio, Polisportiva Galatea, Rassemblement Torino, UHC Adige.

Alla Serie B sono iscritte 33 formazioni, suddivise in sei raggruppamenti. HC Savona, Cus Genova, HC Genova A, HC Genova Giallo/Blu, HC Supera B fanno parte del girone C, insieme all’HC Pistoia.

La Serie A Elite femminile con 7 squadre; la Serie A1 ne vede al via 8. Ai nastri di partenza della Serie A2 ci sono 17 compagini: HC Savona, HC Genova e HF Genova 1980 fanno parte del girone A, insieme a Cus Torino B e HPF Valchisone.

Per quanto riguarda l’hockey indoor, la Serie A Elite annovera 6 squadre, la Serie A anch’essa 6, così come la Serie A2. In quest’ultima categoria c’è l’HC Savona, insieme a Moncalvese, PU Messina, Cuscube Brescia, Villafranca, Città del Tricolore.

Sono 25 le formazioni di Serie B, in quattro gruppi. Nel girone B: HC Liguria, Cus Genova, Genova Hockey 1980 Legends, Genova Hockey 1980, HC Genova, HC Superba con l’HC Pistoia.

Al campionato di Serie A Elite femminile parteciperanno 6 squadre; 13 formazioni in quattro gironi disputeranno la Serie A1. Tra di esse HC Savona e HC Genova, nel girone C con l’HC Pistoia.