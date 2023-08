Guasto ad una condotta dell’acquedotto a Punta Murena: riparazione in corso, la viabilità sull’Aurelia ripristinata entro il 3 agosto

Alassio. Termineranno oggi, mercoledì 2 agosto, i lavori sulla conduttura idrica di Punta Murena ad Alassio guastatasi qualche giorno fa.

Nella serata di lunedì 31 luglio la Sca srl è intervenuta, attraverso un sopralluogo congiunto del direttore generale e del direttore tecnico, per una perdita che ha interessato la condotta principale dell’acquedotto sul versante della via Julia Augusta, lato via Aurelia.

Ieri mattina è intervenuta ditta specializzata per lo sfalcio e la pulizia dell’area interessata dalla perdita, operazione propedeutica all’intervento risolutivo vero e proprio. Contestualmente sono state effettuate tutte le comunicazioni agli organi competenti relativamente alla messa in sicurezza dell’area e la modifica della viabilità.

I lavori idraulici di riparazione della perdita termineranno nella giornata odierna, mentre il completo ripristino della regolare viabilità del tratto dell’Aurelia è previsto, salvo complicazioni, entro la giornata di domani.